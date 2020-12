Für besondere Wünsche

Ketsch.Schenken, das spielt in den Tagen um Weihnachten in vielen Bereichen eine große Rolle. Doch was soll es sein? Was ist am Ende wirklich ein sinnvolles Geschenk? Seit 1979 macht sich Wolfgang Limmer, Seniorchef des in Ketsch ansässigen Dachdeckerbetriebs, jährlich Gedanken darüber, was man Kunden zum Fest schenken könnte und bleibt dabei seit einigen Jahren am Puls der Zeit.

„Zu Anfang unserer Geschäftstätigkeit war es etwas Besonderes, wenn man Weihnachtskarten ver-sendete. Die wurden gelesen, aufgestellt und teils aufbewahrt. Auch kleine Präsente hatten in diesen Zeiten noch einen hohen Stellenwert“, erinnert sich der Geschäftsmann. „Die Zeiten haben sich aus meiner Sicht verändert. Weihnachtskarten wandern leider oft direkt in den Müll und den gilt es ja zu vermeiden. Außerdem dürfen viele Firmenkunden Geschenke überhaupt nicht annehmen. Daher haben wir uns seit Jahren dazu entschieden, zu Weihnachten eine Spende anstatt Karten und Präsente zu tätigen“, erklärt Limmer, dem im geschäftlichen und privaten Bereich soziales und gemeinnütziges Engagement stets am Herzen liegt.

Spielmaterial für draußen

So dürfen sich in diesem Jahr in der Enderlegemeinde alle Kindertagesstätten über eine besondere Zuwendung freuen: „Wir werden jedem Kindergarten 200 Euro überweisen, damit die Einrichtungen den Kindern damit einen besonderen Wunsch erfüllen können“, führt der Firmengründer weiter aus. Als er bei den Einrichtungen anrief, um über die Spende zu informieren, sei die Freude seitens der Kindergartenteams groß gewesen. „Wir sind sehr dankbar über die Zuwendung und werden schon mit Blick auf das nächste Frühjahr Spielmaterialien für den neuen Außenbereich anschaffen“, freut sich beispielsweise Nimonh Kaiser-Patthavong, die Leiterin der Kindertagesstätte Villa Sonnenschein in der Kolpingstraße.

Bei anderen Einrichtungen stünden etwa neue Tischspiele und Puzzles oben auf dem Wunschzettel, weiß Wolfgang Limmer, dessen Enkelkind einen Ketscher Kindergarten besucht. Die über 20 Mitarbeiter des Dachdeckerbetriebes in der Durlacher Straße freuen sich über das Engagement ihres Arbeitgebers ebenso. Einige von ihnen sind seit vielen Jahren Teil des familiengeführten Dachdeckermeisterbetriebs, in dem Marc Limmer, der Sohn von Wolfgang Limmer, als Betriebsleiter tätig ist. „Ich bin sehr stolz auf das Team. Nik Salihu ist als Dachdeckermeister eine große Stütze und Manuela Winkelmann und Aylina Karrer sind im kaufmännischen Bereich die ‚guten Seelen’ des Betriebs. Alexander Erhardt ist schon 27 Jahre Teil des Team und da er aktuell erkrankt ist, wünschen wir ihm auf diesem Weg baldige Genesung“, ergänzt der Seniorchef.

Aus dem Kundenkreis hört Limmer nur positive Resonanz auf die Entscheidung, anstatt Weihnachtspräsenten mit einer gemeinnützigen Spende vielen Kindern Freude zu schenken. „Die Kleinsten hier am Ort haben in diesem Jahr, das bisher ganz anders verlief als sonst, aus meiner Sicht etwas Besonderes verdient. Und wenn nun mit dem Geld ein Spiel, das sich vielleicht viele Kinder wünschen und das zu Hause nicht angeschafft werden kann, in der Einrichtung dann vorhanden ist, dann haben gleich noch viele andere Kinder ihre Freude daran“, überlegt Limmer freudig. csc

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 22.12.2020