Für Betriebe gilt: wachse oder weiche

Ketsch.Die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland gehe jährlich kontinuierlich um zwei bis drei Prozent zurück, schreibt der Grünen-Gemeinderat Günther Martin in einer Stellungnahme. Darin setzt er sich kritisch mit der Art, wie hierzulande Landwirtschaft betrieben wird, auseinander.

Der Hauptgrund für den Rückgang der Betriebe sei derweil schnell zu benennen. Es werde vielfach zu wenig Geld verdient. Der Agrarbericht der Bundesregierung weise dies mit schöner Regelmäßigkeit über die sogenannte volkswirtschaftliche Gesamtrechnung aus.

Das Einkommen im Sektor Landwirtschaft sei seit rund 40 Jahren nominal konstant. Die sogenannte Nettowertschöpfung – das Einkommen im Sektor nach Abzug aller Kosten für die Verbrauchs- und Gebrauchsgüter unter Einbeziehung auch der staatlichen Subventionen – liege bei rund 11 bis 12 Milliarden Euro, obwohl sich in dem Zeitraum der Produktionswert von 25 Milliarden auf über 50 Milliarden Euro mehr als verdoppelt habe. Die Landwirtschaft sei nur deswegen nicht verarmt, weil sich das Einkommen auf immer weniger Köpfe verteile, schreibt Martin auf Basis seiner Recherchen.

Der Grund für diese Entwicklung sei im technischen Fortschritt zu sehen. Der mechanisch-technische, der biologisch-technische und auch der hohe organisatorisch-technische Fortschritt habe in den vergangenen 40, 50 Jahren erhebliche Produktivitätsverbesserungen mit sich gebracht. Der Ketscher Gemeinderat nennt als Meilensteine die Entwicklung zum Laufstall mit entsprechender Melktechnik, die Erntetechnik über Mähdrescher und Vollernter oder die Entwicklung synthetisch-chemischer Pflanzenschutzmittel.

„Das Schielen auf andere“

„Auch in der Landwirtschaft ist der ,Kapitalismus’ angekommen“, so Günther Martin – Motor des technischen Fortschritts und des Kapitalismus sei die Unzufriedenheit der Menschen sowohl auf Nachfrage- wie auch auf Angebotsseite. „Die Bedürfnisse der Menschen steigen mit dem, was sie haben ganz nach dem Motto: ,Je mehr wir haben, desto mehr haben wir zu wenig’. Und die Bedürfnisse steigen auch mit dem, was andere haben, weil das ,Schielen’ auf andere ein nicht unwesentlicher Antriebsfaktor menschlichen Handelns ist.“

Martin weiter: „,Wenn unser Sohn erst soweit ist, bauen wir auch die neuen Ställe.’ Solche Sätze sind im landwirtschaftlichen Berufsstand oft zu hören. Wir haben es schlicht mit einem Naturphänomen oder den Grundmotiven menschlichen Handelns zu tun. Das Begehren, das Verlangen, die Ungenügsamkeit, die Unersättlichkeit, die Gier steckt in unterschiedlichem Ausmaß in vielen, ja fast allen Menschen und ist eigentlich auch so etwas wie eine Grundvoraussetzung unternehmerischer Existenz. Ein Unternehmer gibt sich selten mit den erreichten Zielen zufrieden.“

Seien Ziele erreicht, dauere es nicht lange, bis neue Vorstellungen und Ziele formuliert würden. Es gehe immer irgendwie voran. Das nenne man Wirtschaftswachstum. „Alles auf Kosten der Natur. Die rücksichtslose Ausbeutung, um den größtmöglichen Gewinn zu machen. In der Vergangenheit konnten sich Landwirte noch den Luxus erlauben, nachhaltig zu wirtschaften. Heute überlebt der Rücksichtslose. Wachse oder weiche oder sei rücksichtslos oder weiche. Sollten wir daran nicht etwas ändern?“, fragt Günther Martin. zg/mab

