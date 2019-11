Für Buchtipps sorgen die Enkelkinder

Ketsch.Seine ersten Einsätze als Vorlesepate im Regenbogenkindergarten hat er hinter sich und Heino Völker kann schon eine erste Bilanz ziehen: „Dieses Ehrenamt macht unglaublich viel Spaß. Es ist spannend, denn die Kinder im Kindergartenalter sind ganz authentisch. Wenn sie von einer Geschichte begeistert sind, merkt man das unmittelbar, wenn nicht, dann auch“, berichtete der 69-Jährige mit einem Schmunzeln.

Über einen Bekannten habe er erfahren, dass noch Vorlesepaten gesucht werden und da brauchte der vielseitig interessierte und aktive Ketscher nicht lange, um eine Entscheidung zu treffen. „Ich bin durch meine vier Enkelkinder, die alle im Kindergartenalter sind, sozusagen mittendrin im Vorlesethema und da ich mir meine Arbeit als Selbständiger gut einteilen kann, habe ich für mich entschieden, dass ich diese Zeit alle zwei Wochen aufwenden kann und habe gleich losgelegt.“

„Der kleine Drache Kokusnuss“

Nun sind es „Petronella Apfelmus“oder „Der kleine Drache Kokosnuss“, mit deren Geschichten Heino Völker die jüngsten Enderlebürger in der Einrichtung begeistert.

Schwierig sei die Auswahl der Vorleseliteratur nicht, habe der Bauphysiker doch sozusagen „Fachberater“ direkt in der Familie. „Alles, was ich vorlese, sind Bücher, die bei meinen Enkelkindern sehr gut ankommen. Aus diesem Repertoire kann ich noch einige Zeit schöpfen, aber natürlich hat auch Barbara Breuner von der Gemeindebücherei sehr gut Tipps“ , erklärte der stolze Großvater von zwei Mädchen und zwei Jungs.

Bei seinen eigenen Kindern wäre damals das Vorlesen nicht so sehr ein Thema gewesen, dies kam tatsächlich erst mit der Rolle als Opa. „Mit meinen Töchtern haben wir sehr viel Zeit mit unseren Pferden verbracht, auch sind meine Frau und ich sehr gerne verreist und waren viel in Kanada zum Paddeln“, erinnert sich Völker, der auch Gemeinderat in Ketsch ist. Ihn selbst haben Bücher seit der Jugend fasziniert, die Klassiker wie „Robinson Crusoe“ oder alle Bücher von Karl May wurden zwischen ihm und seinen beiden Brüdern ausgetauscht.

„Vor zehn Jahren habe ich, nachdem ich in der Schule die französische Sprache gelernt, aber Jahre nicht wirklich praktiziert habe, entschlossen, wieder Französisch-Unterricht zu nehmen. Wir haben in Ketsch ja unsere französische Partnerstadt Trélazé, und da ist dies sehr hilfreich. Über diesen Weg habe ich meine Begeisterung für französische Comics entdeckt, denn die Comic-Kultur ist in unserem Nachbarland ganz anders. Ein Lieblingscomic von mir ist zum Beispiel ‚Notre Dame’ von Robin Recht und Jean Bastide“, erläuterte der Vorlesepate gern.

Doch auch ganz aktuelle Bücher, wie die Biographie von Michelle Obama empfiehlt der vielseitig und kulturell sehr interessierte ehemalige Freiburger, der seit den 70er Jahren in Ketsch seine Heimat gefunden hat. „Über Bücher bekommt man zu einer Fremdsprache einen anderen Zugang und ich kann nur empfehlen, dass man sich mal an ein Buch in einer anderen Sprache heranwagt“, betonte Völker, der gerne seinen E-Book-Reader zur Hand nimmt und nicht immer das gedruckte Buch benötigt.

Physik und Philosophie

Doch wie passen die Physik, welche das Berufsleben von Heino Völker bestimmt und die kulturellen, künstlerischen Interessen eigentlich zusammen? Darauf hat er eine gute Antwort: „Ein Physiker sieht, was er nie erforschen kann und sucht Erklärungsversuche. Da ist der Schritt zur Philosophie nicht weit. Zahlreiche Physiker in der Geschichte waren auch große Philosophen.“ Als Vorlesepate bleibt Völker den Kindern im Kindergarten auf jeden Fall erhalten, denn wenn er sich für eine Sache stark macht, dann könne man auf ihn zählen, bestätigt der zweite männliche Ehrenamtliche im Kreise der Ketscher Vorlesepaten.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 15.11.2019