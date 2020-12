Für die Jüngsten

Ketsch.Viele Jahre gab es an Weihnachten für die treuen Kunden der Neuen Apotheke an Weihnachten ein kleines Präsent. Im vergangenen Jahr entschloss sich die Inhaberin Beate Decker-Schooß dazu, lieber Geld zu spenden, und dies ganz im Sinne ihrer Kunden, die das Engagement, so kann die Apothekerin es bestätigen, ganz toll finden.

„Meinem Team und mir ist es dabei ein ganz wichtiges Anliegen, dass das von uns gespendete Geld in Ketsch für einen guten Zweck eingesetzt wird, denn hier in der Enderlegemeinde lebt ein großer Teil unserer Kundschaft“, betont die 58-Jährige. So wurden im vergangenen Jahr die Nachbarschaftshilfe und somit die älteren Menschen bedacht, in diesem Jahr seien es nun die Kleinsten, die sich über einen unverhofften Geldsegen freuen dürfen. „Gerade die Kinder haben in Zeiten von Corona viel entbehren müssen, so habe ich mich dazu entschieden, jedem Kindergarten die Summe von 200 Euro, also insgesamt 1200 Euro, zu spenden, damit einfach etwas Schönes angeschafft werden kann“, führt Beate Decker-Schooß aus.

Was konkret in den Einrichtungen angeschafft wird, dass können diese selbst entscheiden. Die Freude bei den Kindertagesstätten sei nach dem Anruf von Beate Decker-Schooß überall groß gewesen. „Die Übergabe der Spenden kann derzeit leider nicht persönlich erfolgen, doch das Geld wird in Kürze überwiesen“, versichert die Apothekerin.

Viele Herausforderungen

Corona hat die Neue Apotheke, die seit 29 Jahren in Ketsch ansässig ist, vor viele Herausforderungen gestellt. Neue Fragestellungen in der Beratung, oder die Umgestaltung der Apotheke in der Eppelheimer Straße sind ein Teil davon. Mit ihrem Team, bestehend aus drei weiteren Apothekerinnen, einer PTA und einer PKA, setzt die Inhaberin Verordnungen und Hygienevorschriften konsequent um und ging 2020 neue digitale Wege. „Über unsere Homepage oder über eine App können die Kunden bei uns nun selbst Ware bestellen und dann bei uns abholen. Auch die Lieferung ist auf Wunsch möglich, dafür haben wir ein neues Fahrzeug angeschafft. Man kann sich somit mindestens einen Weg sparen“, erklärt Decker-Schooß. In der Apotheke, die durchgängig und auch mittwochnachmittags geöffnet ist, stehe das Team zur persönlichen Beratung bereit. „Mit vier Apothekerinnen haben wir hier viel Wissen und Erfahrung“, so die Inhaberin. csc

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 21.12.2020