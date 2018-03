Anzeige

KETSCH.Im Hallenbad geht es rund an diesem Samstagnachmittag: Die aufblasbare Spiellandschaft ist fest im Becken installiert, viele Kinder klettern und springen darauf herum. Kevin Ampadu, Fachangestellter für Bäderbetriebe, und Azubi Reza Alinezhadi haben die Gruppe im Blick.

Üblicherweise ist das Hallenbad seit vergangenem Winter an Samstagen geschlossen. „Für drei oder vier Spaßschwimmnachmittage im Jahr machen wir aber auf“, erklärt Ampadu. Dann sind Kinder und ihre Eltern willkommen. Sinja feiert ihren Geburtstag nach: „Ich hatte am 30. Dezember, da waren Ferien, deshalb sind wir heute hier“, sagt sie und flitzt mit ihren neun Geburtstagsgästen los. Im Foyer ist ein Tisch gerichtet, Kuchen und Getränke hat Sinja mit ihrer Mama mitgebracht, später gibt es noch Pizza.

Dazwischen ist Spielspaß auf der dreiteiligen Insel angesagt, die auch im Splashcamp im Sommer zum Einsatz kommt und der Gemeinde gehört. Die große flache Fläche in der Mitte, wo man sich gemütlich hinlegen kann oder die als Trampolin was hermacht ist durchweg besetzt. Ein Riesenspaß ist es, sich an den beiden Kletterseiten hochzuhangeln, von ganz oben mit Karacho ins Wasser zu springen, regelrechte Wettbewerbe machen die Kids untereinander. Etwa 20 Kinder sind gekommen, „weniger als sonst“, weiß Ampadu, denn die Spaßaktionen gibt es schon länger.