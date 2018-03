Anzeige

Ketsch.Die Schützengilde ist gut vorbereitet auf Ostern und verhilft allen, die nicht auf den Hasen warten wollen, durch das Ostereierschießen zu einem ausreichenden Vorrat an bunten Ovalen. Mitmachen kann jeder ab 12 Jahren.

Geschossen wird in der Halle mit Luftgewehr oder Luftpistole auf die Distanz von zehn Metern. Sportgeräte und Munition werden gestellt. Ein Treffer ins „Schwarze“ wird mit einem Osterei belohnt, bei einer „Zehn“ gibt es sogar zwei. Am heutigen Freitag geht’s los von 18 bis 20 Uhr. Weitere Termine sind am morgigen Samstag von 14 bis 17 Uhr, am Sonntag, 25. März, von 10 bis 12 und 14 bis 17 Uhr, am Mittwoch, 28. März, von 18 bis 20 Uhr, am Ostersamstag, 31. März von 14 bis 17 Uhr sowie am Ostersonntag, 1. April, von 10 bis 12 und 14 bis 17 Uhr. ham