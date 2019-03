Für Entspannung und Gleichgewicht

Ketsch.Als Jennifer Santa zum Yoga kam, hat sie es sehr spirituell und eher streng kennengelernt. „Ich bin da etwas lockerer“, sagt die 35-Jährige, „wir lachen viel – das kenne ich von früher nicht“. Ihre Art scheint allerdings gut anzukommen. Denn in ihrem Übungsraum in der Schriesheimer Straße 17 herrscht regelmäßig viel Betrieb. Sieben Erwachsenen-Kurse leitet die Yogalehrerin an.

Insgesamt über 80 Teilnehmer aus einem Umkreis von etwa 20 Kilometern kommen zu Jennifer Santa, die im Oktober ins fünfte Jahr als Yogalehrerin geht. „Die Leute harmonieren sehr gut“, sagt sie. Und ob 21- oder 75-Jährige, beim Yoga spielt das Alter eine untergeordnete Rolle.

Denn Wehwehchen, denen man mit Yoga geeignet begegnen kann, haben viele, gleich welchen Alters. Die sympathische Ketscherin berichtet, dass einige ihrer Kursteilnehmer einen Burnout hinter sich haben und beim Yoga die passende Entspannung und ihr körperliches Gleichgewicht finden.

Und auch die Herren der Schöpfung werden Yoga-affin, erzählt Jennifer Santa. Immerhin ein Zehntel der Teilnehmer sind männlich, schließlich: „Die haben auch ihre Wehwehchen.“ Büroarbeit mit langem Sitzen oder Stress im Außendienst erfasst auch das männliche Geschlecht. Nicht selten sei es der Fall, dass die Frauen ihren Männern Gutscheine fürs Yoga schenkten und die Männer dann nicht mehr davon wegkämen, sagt die zertifizierte Yogalehrerin.

Wer bei ihr einmal in einen Kurs hineinschnuppern möchte, ist eingeladen, 90 Minuten kostenlos mitzumachen.

Zeit für sich nehmen

Die verheiratete Mutter zweier Söhne im Alter von zehn und fünf Jahren kam zum Yoga wegen ihres Ältesten: „Er war hibbelich und unkonzentriert.“ Sie selbst habe auch als Yogalehrerin für Kinder begonnen. Doch das Angebot für Erwachsene sei immer mehr nachgefragt worden. Manche Teilnehmer brauchten einfach Zeit für sich, andere übten auf Anraten eines Arztes und wieder anderen helfe es, das Erleiden von Panikattacken zu mildern.

Im Übungsraum versammeln sich dann Gruppen von zwölf bis 14 Teilnehmern und nach eingehender Befragung habe sich herausgestellt, dass den meisten die Übungsbegleitung mit Musik noch mehr Spaß mache. Ihr Hatha-Yoga beginne mit einer kurzen Meditation, ehe die Phasen Atmung, die eigentlichen Übungen und die Entspannung folgten.

Die Stunden seien von Woche zu Woche unterschiedlich. Beispielsweise gebe es Beckenboden-Stunden oder es stehe der Psoas-Muskel, der größte Muskel des menschlichen Körpers, der besonders auf Stress reagiere, im Fokus. Und wieder ein anderes Mal gehe es um den Rücken und die Gelenke. Sie gehe auf Wünsche der Teilnehmer ein, sagt die 35-Jährige.

Jennifer Santa hat Barre noch nicht so lange im Programm. Dabei wird an der Ballettstange ein Workout praktiziert, das als Mischung aus Krafttraining, Pilates und Yoga beschrieben werden kann. mab

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 28.03.2019