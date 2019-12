Für Johanniter gut angelegt

Ketsch.Anstelle von Kundengeschenken zu Weihnachten geht die Metzgerei Jörger mittlerweile zum 25. Mal eigene Wege. Hilfsbedürftige Menschen und soziale oder karitative Institutionen werden mit einer Geldspende bedacht. „In diesem Jahr geht unsere Spende an die Johanniter. Wir waren im September mit der ganzen Familie beim Tag der offenen Tür in unserer neuen Rettungswache im Gewerbegebiet Süd. Das bunte Programm mit Rettungsübungen und Fahrzeugschau kam bei allen gut an. Unsere Kinder waren begeistert von den Rettungshunden,” erinnerte sich Christian Jörger.

Darüber freuten sich Wilhelm Salch vom Regionalvorstand der Johanniter sowie Friederike von Kuczkowski, Referentin für Fundraising und Jana Stimmel vom Marketing und Vertrieb. „Dieses Geld investieren wir in die Zukunft“, versprach Wilhelm Salch.

Viel Freude beim Helfen

Dazu gehörten die Ehrenamtlichen im Einsatz als Sanitäter bei allen möglichen Veranstaltungen oder zur Unterstützung der Rettungsdienste in Notfällen. In der Jugendarbeit würden junge Menschen erkennen, wie viel Freude helfen macht, und wie viel Spaß man in einer Gemeinschaft mit sinnvollen Aufgaben haben könne. Rettungshunde seien mit ihren Spürnasen immer dann zur Stelle, wenn Menschen vermisst werden. Da zähle jede Minute. Durch intensives Training, Vertrauen und gegenseitige Unterstützung bildeten Hund und Hundeführer ein eingespieltes Team – und avancierten oft zu Lebensrettern. „Und der Metzgerei Jörger sind wir für diese Unterstützung sehr dankbar“, sagte Wilhelm Salch.

„Im Sinne unserer inzwischen 25-jährigen Tradition ist dieses Mal das Geld für die Johanniter wieder bestens angelegt“, unterstrich Christian Jörger auch im Namen seiner Eltern Wilhelm und Doris Jörger.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 14.12.2019