Für närrischen Lindwurm melden

Ketsch.Der närrische Lindwurm setzt sich in Ketsch am Sonntag, 3. März, ab 14.01 Uhr in Bewegung. Für einen der ältesten Fasnachtsumzüge der Region hat die Anmeldephase begonnen. Wie Jürgen Kugler von der Interessengemeinschaft Ketscher Vereine (IG) sagt, werde wegen der Baustelle in der Schwetzinger Straße nochmals mit der Behelfsstrecke aus 2018 Vorlieb genommen.

Das Fasnachtskomitee der IG geht davon aus, dass der Zug größer als zuletzt wird. „Wir gehen von einer Mehrbeteiligung aus, weil die Kampagne in diesem Jahr länger ist. Die Erfahrung hat gezeigt, dass wir dann mehr Zugnummern haben“, erklärt Jürgen Kugler. Die Anmeldung zum 67. Fasnachtszug erfolgt so: Einfach das Anmeldeformular unter www.ketsch.de ausdrucken, ausfüllen und verschicken (Merkblätter beachten). Zugmarschall Hartmut Stang und Bianca Ehlert von den örtlichen Karnevalsvereinen freuen sich über Teilnehmer. Ist doch klar: „Je bunter der Umzug ist, desto besser“, sagt auch Jürgen Kugler. mab

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 19.01.2019