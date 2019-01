Für Naturschutz einsetzen

Ketsch.Bei der nächste Sitzung des Umweltstammtisches werden die Rheininsel-Aktivitäten und der Pflegeschnitt der Obstbäume auf der Streuobstwiese besprochen. Auch thematisieren die Mitglieder heute um 19.30 Uhr im Ferdinand-Schmid-Haus in der Goethestraße 22 die Digitalisierung und ihre Vereinsorganisation. Zudem stehen die Teilnahme am Naturerlebnistag , interne Feste und Veranstaltungen auf der Tagesordnung, teilt der Stammtisch mit.

Derjenige, der Interesse an der Ketscher Umwelt hat oder sich gerne an den bestehenden oder an künftigen Aktionen der Mitglieder beteiligen möchte, ist zu der Sitzung eingeladen. Anregungen zur Stärkung des Natur- und Umweltschutzes nehmen die Verantwortlichen per E-Mail an info@umweltstammtischketsch.de entgegen. zg

Info: Weitere Termine und Infos gibt’s unter www.umweltstammtischketsch.de

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 14.01.2019