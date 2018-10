Fußballerinnen unterstützen leukämiekranke Ella

Ketsch.Erneut haben die Mädchen der Spvgg 06 Ketsch Herz gezeigt und eine Spendenaktion zugunsten der krebskranken Ella aus Hockenheim ins Leben gerufen. So konnten die jungen Fußballerinnen beim John-Deere-Cup im Enderle Sportpark durch ihr Engagement einen Geldbetrag in Höhe von 500 Euro erwirtschaften, welcher ihnen auf Grund ihres Einsatzes durch das John Deere Werk aus dem Gewinn überlassen wurde.

Die 15-jährige Ella ist bereits zum zweiten Mal an Blutkrebs erkrankt. Die Diagnose sei ein Schock für die ganze Familie gewesen, wie es in einer Mitteilung der Jugendabteilung heißt. Der erwirtschaftete Betrag wurde an die Initiatorin der Hilfsaktion und Vorsitzende der HCG Hockenheim, Sabine Kern, von den Mädchen übergeben, um Ella im Kampf gegen ihre Erkrankung zu unterstützen. Die Spvgg 06 Ketsch und das John Deere Werk Mannheim wünschen mit der Spende Ella alles erdenklich Gute im Kampf gegen den Krebs, wie es abschließend in der Mitteilung heißt. zg

