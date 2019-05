Fußballgott trägt jedes Trikot

Ketsch.Einen Nachmittag mit vielen Eindrücken erlebten rund 20 Mitglieder der katholischen Kirchengemeinde beim Fußball-Bundesligaspiel in Sinsheim. Vor der Begegnung zwischen Hoffenheim und Wolfsburg stand aber zunächst ein kleines „Aufwärmprogramm“ im Pfarrheim an, wie es in der Mitteilung heißt.

Hierbei wurde gefragt, welches Trikot wohl der Fußballgott trägt. Beim Blick in die Bibel wurde schnell deutlich, dass Gott ein „Fan“ von jedem sei, der Menschen in Freud und Leid begleite. Der aus so manchem Stadion bekannte Song „You’ll never walk alone“ erhalte vor diesem Hintergrund eine neue Bedeutung. Im Stadion jubelten zunächst die Anhänger Hoffenheims. Mit dem 4:1-Sieg waren es aber die Wolfsburg-Fans, die am Ende feierten. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 02.05.2019