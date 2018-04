Anzeige

Präsent zeigte sich das Marathon-Team auch mit einer zweistelligen Zahl an Helfern beim „Dreck weg Tag“ in seiner Heimatgemeinde.

Begeistert aufgenommen wurde die neue Homepage, auf der Details zu Veranstaltungen leicht zu finden sind. Mit der Umstellung auf die Sommerzeit verschieben sich die Trainingsorte. Sternallee und TSG Gelände sind nun die Ausgangspunkte; die „schöne Gruppe“ der Gymnastik-Gruppe pausiert wieder.

Der Verein unterstützt die Sportler, indem sie für fünf Läufe die Startgelder übernimmt. Aktiv ist man auch wieder beim Mannheimer Marathon in der Zielverpflegung, hier hat sich die Anzahl der bislang gemeldeten Helfer deutlich reduziert. Im Oktober ist der Wandertag in die Pfalz bereits reserviert, wie auch die Teilnahme an der Ferienfreizeitaktion in der Enderlegemeinde, das Grillfest und die Abschlussfeier in der Rheinhallen-Gaststätte.

Auch mal Tacheles geredet

Etwas wehmütig musste die Vereinsvorsitzende Ingrid Pongs mit einen Präsent und viel Applaus aus der Vorstandschaft verabschieden, die viele Jahre in der Organisation von allen möglichen Festlichkeiten mit viel Herzblut als gute, engagierte und beliebte Kollegin auch mal Tacheles reden konnte. Ihr Mann Rudolf war lauftechnisch bei vielen Trainingseinheiten präsent und schaffte es, seine persönliche Marathonbestzeit im „hohen“ Läuferalter im Dress des MTK zu toppen.

Rudolf und Ingrid Pongs haben sich in ihrer Heimat in der Nähe von Hannover zusammen mit der Familie ihres Sohnes ein Haus gekauft, das so gut wie saniert ist und den Altersruhesitz darstellen wird.

In der Vorstandschaft spekuliert man darauf, dass die beiden in wenigen Jahren für das Team die Teilnahme am Hannover Marathon vorbereiten. Nicht weniger glänzen konnte Walter Gottermeier mit seinem Kassenbericht, der offen ausgelegt wurde. gk/zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 05.04.2018