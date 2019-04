Gabi Kief und ihr Team ganz klar im Amt bestätigt

Ketsch.Stabilität und Kontinuität zeichnen das Marathon-Team aus – das wurde bei der Jahreshauptversammlung deutlich. 36 Mitglieder begrüßte Vorsitzende Gabi Kief. Nach intensiven Trainingseinheiten im milden Winter haben die Läufer bereits zahlreiche Bestleistungen erzielt auf der Zehn-Kilometer-Strecke, dem Halbmarathon, Ultra und als Höhepunkt des noch jungen Jahres den Joker- und Demon-Trail absolviert. Den Teamgedanken verfolgen auch die Mitglieder, die nicht selbst an den Start gehen, sondern an den Strecken ihre Lauffreunde motivieren.

Höhepunkt im Winterhalbjahr war auch die Gymnastik in der Neurotthalle, auch das Flutlichttraining auf dem TSG-Platz bleibt gut besucht. Im Sommer macht Läufern aller Leistungsklassen das Training in der Sternallee mächtig Spaß, die Walker haben eine Gruppe gebildet und ab und zu gibt es danach noch Grund, zu feiern.

Beim Mannheimer Marathon gewann das Marathon-Team zum zweiten Mal hintereinander den Pokal für die meisten Helfer. „Im Moment lassen die Volunteers etwas die Flügel hängen“, meinte Hans-Jürgen Stotz, der sein ganzes Engagement in die Waagschale werfen will, um mit seinem Team auch im Mai wieder auf dem höchsten Treppchen zu stehen.

Einstimmige Beschlüsse gefasst

Sehr viel Zuspruch fand die Jahresabschlussveranstaltung in der Rheinhallengaststätte. Aktiv ist der Verein mit zahlreichen Teilnehmern am „Dreck-weg-Tag“ innerhalb der Gemeinde und selbstverständlich beim jährlichen Kinderferienprogramm vertreten.

Kassenwart Walter Gottermeier legte seinen Bericht über die Finanzen des Vereins auf. Die Neugestaltung der Homepage, Veranstaltungen und Bankgebühren hätten 2018 dazu geführt, dass die Ausgaben die Einnahmen des Vereins überstiegen. Kassenprüfer Alexander Brixner und Siglinde Buse stellten den Antrag auf die Entlastung, die einstimmig ausfiel.

Den Vorsitz im Wahlausschuss übernahm Michael Stuhldreier und hatte die leichte Aufgabe, die Mitglieder des Vorstands zu fragen, ob sie für eine erneute zweijährige Amtszeit kandidieren. Alle stellten sich zur Wiederwahl und wurden schließlich auch von der Versammlung ohne Gegenstimmen in ihren Ämtern bestätigt.

Datenschutz verankert

Ingrid Pongs, die mit ihrem Mann vor einem Jahr in die Nähe von Hannover umgezogen war, dankte Kief nochmals für deren Engagement. Als neues Vorstandsmitglied wurde Andrea Deutsch vorgeschlagen und gewählt.

Wellen geschlagen hat die Datenschutz-Grundverordnung. Auf Empfehlung wurde beschlossen, den Datenschutz in die Vereinssatzung in einem neuen Paragrafen aufzunehmen, was auch einstimmig erfolgte. Nach einer sehr schnellen Zeit für einen Halbmarathon, 1:26 Stunden, beendete Kief die Jahreshauptversammlung. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 10.04.2019