Gänseblümchen sind die neue Kamille

Ketsch.„Wer weiß, was das ist?“ Bernd Kraus blickt in fragende Gesichter. In seiner Hand hält er einen Weideast. Aus ihrer Rinde wird Salicin hergestellt. Die Basis der Salicylsäure, deren Wirkstoff man als Aspirin kennt. Bernd Kraus ist, neben Ehefrau Veronika und Angelika Sommer, einer der Kräuterspezialisten, die anlässlich des sechsten Naturerlebnistages ihre Gruppen durch das grüne Areal der

...