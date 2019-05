Gäste am Badestrand handeln beherzt

Ketsch.Auf einen offensichtlich leblos im Wasser treibenden Mann wurden Gäste am Badestrand Hohwiese am Sonntag gegen 14.30 Uhr aufmerksam. Ein 57-jähriger Mann und eine gleichaltrige Frau überlegten nicht lange und zogen den Mann an Land. Die 57-Jährige und ein weiterer 36-jähriger Badegast begannen sofort mit Reanimationsmaßnahmen, bis Notarzt und Rettungswagen eintrafen.

Aufgrund des beherzten Eingreifens der Ersthelfer vor Ort und der schnell durchgeführten Reanimationsmaßnahmen konnte der Mann in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Dort wird der Mann allerdings noch immer intensivmedizinisch versorgt. pol

