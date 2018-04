Anzeige

Ketsch.Im Sinne des partnerschaftlichen Austausches wird eine französische Delegation aus der Partnergemeinde Trélazé vom 2. bis 6. August in Ketsch zu Gast sein. Die Gemeinde sucht Familien, die einen oder zwei französische Gäste bei sich aufnehmen. Insgesamt kommen rund 50 Personen nach Ketsch, darunter auch einige Jugendliche im Alter zwischen 15 und 25 Jahren.

Noch Restplätze frei

Des Weiteren organisiert die Gemeinde eine Fahrt in die Partnergemeinde Trélazé in der Zeit vom 30. August bis 2. September. Die Teilnehmer werden dabei Gelegenheit haben, neben vielerlei partnerschaftlichen Aktivitäten auch das Finale des jährlichen „Festival Estival“ in Trélazé zu besuchen. Die Unterkunft erfolgt in Gastfamilien. Für Verpflegung wird gesorgt sein. Für die Fahrt wird ein Unkostenbeitrag in Höhe von 50 Euro pro Person erhoben. Für diese Fahrt sind noch Restplätze frei. Die Teilnehmerzahl ist auf 40 Personen begrenzt. zg