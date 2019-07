Geballte Infos zu Bauprojekten

Ketsch.Radfahren liegt nicht alleine im Trend, es hält gesund, ist umweltfreundlich und war wie schon oft das ideale Fortbewegungsmittel für die alljährliche Radwanderung, die in der Enderlegemeinde auch gerne „Tour de Ketsch“ genannt wird. Die Beteiligung war mit knapp 60 Teilnehmern sehr gut und alle waren froh, dass es nicht mehr so heiß war wie an den Tagen zuvor.

„Tour“-Auftakt war an der

...