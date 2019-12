Gebete im Kerzenschein

Ketsch/Brühl.Früh aufstehen lohnt sich – ganz im Kerzenschein präsentierte sich die katholische Kirche St. Sebastian in der Adventszeit. Immer freitags um 6 Uhr versammeln sich die Gläubigen, um den Rorategottesdienst zu feiern. Im ersten Gottesdienst der dreiteiligen Reihe stand die biblische Erzählung der wundersamen Verwandlung von Wasser in Wein bei der Hochzeit zu Kana im Mittelpunkt.

Diakon Heiko Wunderling lenkte den Blick darauf, dass Maria auch dann zu ihrem Sohn stand, als dieser sie schroff abwies. Durch ihre verzeihende Haltung war die Wandlung von Wasser in Wein erst möglich. Welche Wunder sind in unserem Leben möglich, wenn wir es Maria gleichtun, wurde am Ende der Ansprache gefragt. Stimmungsvoll spielte Ulrike Engelhardt Querflöte, begleitet von Alexander Levental an der Orgel. Trotz früher Stunde wurden die altbekannten Adventslieder „Macht hoch die Tür“ und „Tochter Zion“ kräftig angestimmt. Im Anschluss an den Gottesdienst wurde in froher Runde gefrühstückt.

Eingeladen zum Rorategottesdienst mit anschließendem Frühstück ist am Freitag, 13. Dezember, als Eucharistiefeier und am Freitag, 20. Dezember, als Wortgottesdienst jeweils um 6 Uhr in der katholischen Kirche St. Sebastian Ketsch. zg/mab

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 12.12.2019