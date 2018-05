Anzeige

Ketsch/Brühl.„Fronleichnam – das ist Glauben und Kirchen nach draußen tragen, um unter freiem Himmel zu feiern“, erklärt die Vorsitzende des Pfarrgemeinderates, Marianne Faulhaber. Die katholische Kirchengemeinde Brühl/Ketsch feiert diesmal den Fronleichnamstag im Ketscher Pfarrgarten von St. Sebastian.

Die Gläubigen beginnen mit dem Gottesdienst um 10 Uhr, anschließend sind alle eingeladen, noch ein paar Stunden im Pfarrgarten zu bleiben. Mit Gegrilltem, Salaten, Kaffee und Kuchen, Eisstand und frisch gebackenen Waffeln wird für eine Bewirtung gesorgt.

Komplett im Pfarrgarten feiern

Aufgrund der Baustellensituation in der Schwetzinger Straße werden Gottesdienst und anschließendes Mittagessen komplett im Pfarrgarten stattfinden. Die Organisatoren erklären, für Hilfe jeglicher Art, dankbar zu sein – auch beim Aufbau im Garten am Mittwoch, 30. Mai, ab 18 Uhr und am Feiertag ab 9 Uhr. Kuchen- und Salatspenden seien willkommen.