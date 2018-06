Anzeige

Ketsch.Die drei abrahamitischen Religionen liegen in erstaunlich vielen Feldern nah beieinander. Judentum, Christentum und Islam teilen eigentlich mehr als sie trennt. Diesem Eindruck konnte man sich im Haus der Begegnung beim gemeinsamen Fastenbrechen kaum erwehren. Alle drei Religionen, sagte der evangelische Pfarrer Christian Noeske, kennen die Fastenzeit und verknüpften die gleiche Philosophie damit. Es gehe um eine Ein- und Umkehr hin zu Gott. Das Fasten, so ergänzte der katholische Diakon Heiko Wunderling, „eint uns über alles Trennende hinweg“.

Vor dem Fastenbrechen erläuterten die beiden Geistlichen und die Flüchtlingsbeauftragte Anne Ashour-Leidinger das Fasten. Über die Wochen und Monate eines Jahres, so Wunderling, gerate der Mensch durchaus ab vom Wege Gottes. Und so gehe es beim Fasten um eine Art Wieder-Ausrichtung. In der 40-tägigen Fastenzeit solle der Mensch sich wieder auf das Wesentliche konzentrieren. Es seien die hohen christlichen Feste, auf die sich die Menschen mit dem Fasten vorbereiten sollen. Dabei werde das Fasten heute über das kulinarische hinaus auch als Verzicht auf liebgewordene Verhaltensweise verstanden. Die Katholiken sehen die Fastenzeit auch als Zeit der Versöhnung. „Die Fastenzeit ist auch ein Aufruf zum Frieden.“

In der evangelischen Kirche werde das Fasten auch kritisch gesehen, so Noeske. „Wir gehen seit Luther ja davon aus, dass man sich Gott gegenüber nichts verdienen kann.“ Das Heil sei ein Geschenk Gottes. Aber als Instrument der Bewusstseinsmachung sei Fasten auch aus Sicht der evangelischen Kirche geradezu genial. „Fasten kann die Sinne schärfen.“ Eine Sicht, die auch Ashour-Leidinger teilte.