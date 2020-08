Gefühlt in den Arm genommen

Von Stefan Kern

Ketsch. Es sind schwierige Zeiten. Die Zukunft liegt wie seit Langem nicht mehr im Dunklen. Von Corona über Klima bis zu den zahlreichen Konflikten und dem daraus resultierenden Leid für Mensch und Tier scheinen die Probleme übermächtig, so dass sich der Mensch darin geradezu verlieren könnte. Doch so düster sich da Zeichen am Himmel auch abzeichnen, Diakon Heiko Wunderling ist überzeugt davon, dass Christen niemals allein und verlassen seien und es immer Grund gebe zu hoffen.

In einer musikalischen Andacht im Pfarrgarten der St. Sebastian Kirche vermittelte er, kongenial begleitet von der Kirchenband „Konfrontation“, anhand der Geschichte Noahs Vertrauen, Zuversicht und Hoffnung. Ein Triptychon, um das es derzeit nicht so gut bestellt zu sein scheint. Der Pfarrgarten mit seinen Kastanien war jedenfalls sehr gut besucht und die Zuhörer schienen, sich in der Botschaft des Diakons und der Kirchenband sichtlich geborgen zu fühlen.

Zu diesem Gefühl trug sicher auch die Szenerie bei. In dem Garten, in dem die Kastanien und die Sonne ein herrliches Lichtbild schufen, war wohlfühlen nicht wirklich ein Problem. Aber auch die Botschaft des Abends trug Anteil an diesem Gefühl. Nachdem Wunderling den Anwesenden versicherte, dass sie auch in dunkelsten Zeiten nie allein seien und Grund hätten, sich geborgen zu fühlen, wandte er sich dem Schwierigen zu.

Wohin der Weg wohl führt

Denn trotz allem würden sich natürlich gerade jetzt viele Fragen, wohin der Weg führe und ob es noch der richtige Weg sei. Eine Frage, die den Diakon fast zwangsläufig zu Noah und seiner Geschichte rund um die Sintflut führte. Ihm ging es ja ganz ähnlich, als er den Auftrag zum Bau der Arche bekam. Gegen alle Vernunft machte er sich an den Bau, ohne zu wissen, wohin die Reise führen würde. Er vertraute auf Gott und auf sich, so dass er auf dem Weg blieb und die Arche fertigstellte.

Es folgten 40 Tage Regen und Monate des Umhertreibens. Ganz sicher keine einfache Zeit. Niemand wusste wie lange. Doch Noah vertraute auf die neue Welt, in der alle ihren Platz finden mögen. Und genau hier verbarg sich für Diakon Wunderling die zweite Botschaft dieser Bibelerzählung. Denn Gott wollte die Verschiedenheit. „Ohne sie wäre die Welt um so vieles ärmer.“

Dabei verstanden es die sieben Musiker von „Konfrontation“, Simone Uhlig (Querflöte), Carsten Wagner (Schlagzeug), Daniel Schäfer (Keyboard), Oliver Brinkmann (Klavier und Bass) sowie die Sängerinnen Simone Stark, Claudia Wagner und Ulrike Engelhardt, ähnlich wie ein Turbo bei einem Motor, die Worte des Diakons zu verstärken. Die eigens für diesen Anlass geschriebenen Texte zeugten von einer eigentümlichen Kraft, die den Zuhörer irgendwie in den Arm zu nehmen schien. Nähe ist in Zeiten von Covid-19 gerade ein schwieriges Thema. Doch diese musikalische Andacht bewies, dass Nähe auch ganz anders hergestellt werden kann.

Das Reden und die Musik brachten wie zwei aufeinander abgestimmte Zahnrädchen die Kirchengemeinde zusammen und schufen das, was der Apostel Paulus den eigentlichen Kirchenkörper nannte. Dabei erwies sich der Kirchenkörper der St. Sebastian Kirche im Garten als erstaunlich vital. Das hier im Garten war Gemeinschaft in ihrer faszinierenderen Form.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 04.08.2020