Geheimnisse schaden allen

Es ist ein heikles Thema – und die Reaktionen der Verantwortlichen sind Wasser auf die Mühlen der Kritiker und Populisten. Anstatt den Vorgang um die Flüchtlingsunterkunft in der Durlacher Straße transparent zu machen, gibt der Rhein-Neckar-Kreis keine Auskünfte zu den Hintergründen. Der Vermieter der Unterkunft ist geheim, „aus datenschutzrechtlichen Gründen“. Welche Summen der Eigentümer investiert hat und welche er im Gegenzug von der öffentlichen Hand verlangt: keine Auskunft, „insbesondere, weil zu befürchten ist, dass bei einer Veröffentlichung die Verhandlungsbasis des Landkreises in anderen Fällen geschwächt wird“. Was den massiven Wasserschaden verursacht hat und wer damit letztlich für die Kosten aufkommen muss: „aufgrund der vorzeitigen Vertragsauflösung“ auch neun Monate nach dem Vorfall unklar.

Der Bürger wundert sich derweil, was da wohl so alles mit seinen Steuergeldern angestellt wird. Und erinnert sich daran, dass es doch schon einmal einen Wasserschaden und Schimmel in einer Flüchtlingsunterkunft in Ketsch gab: „Wenn die Verantwortlichen über Monate nichts dazu sagen, dann war es ja vielleicht wieder so eine komische Geschichte?“

Und schon sind die Gerüchte in der Welt – Gerüchte, die am Ende allen schaden, den Flüchtlingen ebenso wie ihren Helfern. Und die unterschwellig eine ablehnende Stimmung erzeugen. Mit Offenheit und Transparenz – stets in politischen Sonntagsreden gefordert – wären solche Gerüchte recht einfach zu verhindern.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 16.01.2019