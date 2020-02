Gehirntraining durch Bewegung

Ketsch.Jeder Mensch hat von Geburt an rund 100 Milliarden Gehirnzellen. Doch niemand schöpft sein Potenzial auch nur annähernd aus. Das soll sich mit Life-Kinetik ändern, einem spielerischen Training für jedes Alter, das Spaß macht, körperlich kaum belastet und schnell zu positiven Veränderungen führt.

Mittels koordinativer, kognitiver und visueller Übungen wird das Gehirn ständig vor neue Herausforderungen gestellt und dadurch gefordert. So werden neue Vernetzungen zwischen den Gehirnarealen geschaffen, heißt es in einer Pressemitteilung der Volkshochschule (VHS).

Life-Kinetik macht kreativer, leistungsfähiger, stressresistenter, fördert die Konzentration und verbessert die Merkfähigkeit, so die Ankündigung. Die Volkshochschule Bezirk Schwetzingen bietet ab Mittwoch, 12. Februar, einen Kurs in Ketsch in der Turnhalle, Schwetzinger Straße 6, an: Sechsmal immer mittwochs von 19.15 bis 20.15 Uhr Die Anmeldung ist bis Freitag, 7. Februar, möglich. Bequeme Sportkleidung ist empfohlen. Trainingsmaterialien sind vorhanden. zg

