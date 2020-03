Gehres: Knüller wird keiner verpassen

Ketsch.Das Kino in Ketsch markiert einfach eine Komfortzone – das zeigt sich auch und gerade in der außergewöhnlichen Situation der Corona-Krise. Denn da sich ein Verein um das Lichtspielhaus kümmert und ehrenamtlich Filme vorführt, sind die Personalkosten in Zeiten, in denen keine Einnahmen zu verzeichnen sind, keine Belastung. „Wir haben Rücklagen gebildet, für Reparaturen beispielsweise“, sagt

...