Geld einfach ergaunert

Region.„Hallo, ich möchte dich bitte eine Überweisung vorzunehmen, hier die Bankverbindung . . .“. So oder so ähnlich beginnen E-Mails, die angeblich vom Vereinsvorsitzenden an den Kassenwart/Schatzmeister geschickt werden. Problem dabei: Die Mails sind gefälscht und die Fälschung ist nur bei genauen Hinsehen erkennbar, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.

Ist die Überweisung getätigt, ist das Geld weg. Meistens handelt es sich dabei um Summen, bei denen nicht genauer nachgefragt wird. Deshalb warnt die Polizei, da derzeit vermehrt Betrüger Daten im Internet abgreifen. Die Homepages von Vereinen bieten dazu alle Namen und möglicherweise auch noch die Kontoverbindungen. Bei Ausgaben, die nicht direkt mit dem Vereinsvorstand abgesprochen sind, ist eine persönliche Kontaktaufnahme mit dem Vereinsvorsitzenden ratsam. Nicht weniger perfide sind Betrüger, die einen Überweisungsträger mit einer Unterschrift des Vereinsvorsitzenden versehen und einfach beim Geldinstitut einwerfen. Vereine sollten deshalb mit ihrem Geldinstitut klären, wer bei Überweisungen zeichnungsberechtigt ist. pol

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 04.06.2020