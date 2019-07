Gemeinde lädt zum Backfisch ein

Ketsch.Die Gemeinde lädt alle Senioren zu einem unterhaltsamen Nachmittag auf dem Backfischfest am Dienstag, 6. August, von 15 bis 17.30 Uhr ein. Die Einladung ins Festzelt auf dem Festplatz richtet sich an Bürger, die am 31. Dezember 70 Jahre und älter sind, informiert die Gemeinde.

Alle Gäste erhalten – persönliches Erscheinen vorausgesetzt – Gutscheine für eine Mahlzeit und zwei Getränke an der dafür eingerichteten Ausgabestelle. Für die musikalische Unterhaltung zeichnet der Musikverein 1929 verantwortlich. Ein Kleinbus des Deutschen Roten Kreuzes bietet sich zur Mitfahrgelegenheit an: Er hält an der Bushaltestelle Marktplatz (13.10 Uhr), an der Seniorenwohnanlage Dossenheimer Straße (13.30 Uhr), Neurotthalle (13.50 Uhr), Avendi (14.10 Uhr), Haus der Begegnung (14.30 Uhr) und Ecke Kolping-/Böttgerstraße (14.50 Uhr). Im Amtsblatt ist die Teilnahmeerklärung zur Weiterleitung ins Rathaus zu finden. zg

