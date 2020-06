Gemeinde sieht keinen Unfallschwerpunkt

Ketsch.So langsam verschwinden die neuesten Unfallspuren am Kreisverkehr in der Hockenheimer Straße wieder. Derzeit wird die rund 50 Zentimeter hohe und eigentlich recht stabile Umrandung der mit Blumen geschmückten Kreiselmitte wiederhergestellt. Die rötlichen Betonpfosten sind teilweise bereits ersetzt worden - zum zweiten Mal in diesem Jahr, denn sowohl im Januar als auch vor rund drei Wochen

...