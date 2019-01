Gemeinsam basteln mit Jennifer Bayer

Ketsch.Jennifer Bayer bastelt mit Kindern in der Gemeindebücherei. Das nächste „künstlerische und kreative Gestalten“ in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule findet am Dienstag, 15. Januar, statt.

Kindergartenkinder ab vier Jahren kommen von 14.30 bis 15.15 Uhr zu dieser Aktion zusammen. Grundschulkinder sind von 15.30 bis 17 Uhr an der Reihe. Es ist eine Anmeldung erforderlich – diese ist immer montags, eine Woche vor Veranstaltungsbeginn, also ab dem heutigen Montag um 8 Uhr in der Gemeindebücherei, Telefon 06202/6 07 04 66, möglich. Die Materialkosten für das Basteln betragen 2,50 Euro (3,50 Euro für Grundschulkinder) und sind bis Donnerstag, 10. Januar, zu entrichten. mab

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 05.01.2019