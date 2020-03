Gemeinsam die Zukunft unterm Kirchturm mitgestalten

Ketsch/Brühl.„Wählen, entscheiden, gestalten“ lautet das Motto der Pfarrgemeinderatswahl am Wochenende 21. und 22. März in der katholischen Seelsorgeeinheit. Dabei wird das neue Gremium von den Gemeindemitgliedern zusammengestellt, das ab Ende April die Zukunft der katholischen Kirchengemeinde Brühl, Rohrhof und Ketsch gestalten wird.

Insbesondere mit der Blickrichtung auf „Pastoral 2030“ sei laut Gemeindespitze die Notwendigkeit gegeben, neue Ziele und Projekte in die Umsetzung zu bringen und damit das Gemeindeleben lebendig zu halten, wird verlautbart.

Acht Mitglieder des bisherigen Pfarrgemeinderates wollen sich weiterhin mit ihren Ideen, Erfahrung und Tatkraft im neuen Rat einbringen. Oliver Brinkmann, Marianne Faulhaber, Peter Frank, Martina Kohl, Günther Martin, Michael Notheisen, Ulrich Peters und Maria Sauer freuen sich auf weiteres Wirken in der neuen Amtszeit. Unterstützt werden sie von sieben neuen Kandidaten, die sicherlich eine Bereicherung für das gesamte Gremium sein werden. Elsbeth Franz, Claus Heim, Roland Knüppel, Claire Mehnert, Salvatore Scalia, Jürgen Schmiedel und Christine Staib sehen mit Spannung der kommenden Zeit entgegen. Gemeinsam will man ein Gesicht der Kirche vor Ort sein und verantwortlich handeln.

Nur online oder per Brief

Nun hoffen die aktiven Gemeindemitglieder, dass viele von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen, schließlich sei das auch Bestätigung für die Kandidaten und zeige Interesse am Gemeindeleben. Die Wahlbenachrichtigungen wurden vor einigen Wochen bereits von der Erzdiözese Freiburg zugestellt, Stimmzettel und nähere Angaben zu den Kandidaten lagen dem Pfarrbrief bei, sind aber auch noch im Pfarrbüro und in den Wahllokalen erhältlich.

Gewählt werden kann aber nicht mehr in einem Wahllokal. Wer bei der Pfarrgemeinderatswahl seine Stimme abgeben möchte, muss dies online oder per Briefwahl tun. Dies hat der Freiburger Erzbischof, Stephan Burger, am Freitagabend beschlossen. Damit reagiert Erzbischof Burger auf die zunehmende Ausbreitung des Coronavirus in der Bundesrepublik. mf/ras

Info: Die Wahlberechtigten d können ihre Stimme unter www.ebfr.de/pgr-wahl2020 abgeben.

