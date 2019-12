GemeinsamerAusschuss

Ketsch.In Baden-Württemberg gibt es mit nicht ganz 900 Gutachterausschüssen so viele wie in keinem anderen Bundesland (bundesweit etwa 1200) – derzeit läuft ein Prozess, in dem die Gutachter, die Verkehrswertgutachten und Bodenrichtwerte (als Basis der Grundsteuerfestsetzung) ermitteln, zusammengelegt werden, schließlich trat die novellierte Gutachterausschussverordnung im Land 2017 in Kraft.

Gemeinden können künftig gemeinsam Daten erheben, nicht zuletzt um die für eine als verlässlich geltende Ableitung geforderte Anzahl von 1000 Kauffällen zu erreichen. Die Enderlegemeinde liegt deutlich unter dieser Anzahl. Der Gemeinderat entschied, dass der Ausschuss in Ketsch zum 10. April 2020 aufgelöst wird. Stattdessen werden die Aufgaben an den noch zu gründenden „Gemeinsamen Gutachterausschuss Bezirk Schwetzingen“ mit Sitz in Schwetzingen übertragen, wo die Sprengel Schwetzingen und Hockenheim zusammengefasst werden sollen. Auf Ketsch kommen dann Kosten von rund 18 200 Euro pro Jahr zu. Jede Gemeinde entsendet zwei Gutachter, die Großen Kreisstädte jeweils drei.

Gartenhaus für Villa Sonnenschein

Im Mai hat der Rat den Grundsatzbeschluss gefasst, die Kindertagesstätte Villa Sonnenschein um eine Gruppe zu erweitern (wir berichteten). Der zentrale Turnraum im Kindergarten in der Kolpingstraße wurde zu diesem Zweck umgebaut. Die Planung sah vor, mit einem Neubau eines Gartenhauses den Turnraum zu ersetzen. Nun wurde der Auftrag für die Rohbauarbeiten an die Firma Eckert Bau GmbH aus Oftersheim vergeben. Nicht ganz 110 000 Euro werden dafür fällig. Die Entscheidung traf der Gemeinderat gegen die Stimmen der Grünen. Freilich würden Betreuungsplätze in der Enderlegemeinde dringend benötigt, aber man befinde sich in einem Dilemma: „Wir sind dafür, aber nicht mit der Art und Weise einverstanden“, sagte Alexandra Scalia. Das Projekt bereite Bauchschmerzen, da es zu teuer werde. mab

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 13.12.2019