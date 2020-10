Gemütlich unter Palmen genießen

Ketsch.Im März traf der Lockdown zur Vermeidung der Weiterverbreitung des neuartigen Corona-Virus auch Familie Christodoulou vom griechischen Lokal „Odysseus“ hart. „Von heute auf morgen musste unser Lokal geschlossen bleiben – und wir wussten wirklich erstmal nicht, wie es weitergeht“, erinnert sich Inhaberin Christina Christodoulou noch heute mit Schrecken.

Doch als sich zunächst die Möglichkeit eines Abhol- und Lieferservice ergab, zeigte die Familie ihr Leistungsvermögen. „Wir sind ein echter Familienbetrieb. Unsere Söhne Kosta und Christos haben sofort mitgeholfen – der ein oder andere Kunde freute sich ganz besonders, wenn Christos, der ja aus dem TV-Format ,The Biggest Loser’ bekannt ist, plötzlich vor der Tür stand, um die gewünschte Bestellung zu liefern. Mittlerweile kennen wir alle Straßen von Ketsch und wissen oft schon, wenn bei der Bestellung der Name genannt wird, wohin wir liefern“, ergänzt Inhaber Michael Christodoulou und lächelt.

Als Hygienekonzepte den Betrieb der Gaststätte wieder ermöglichten, haben die erfahrenen Ketscher Gastronomen kräftig investiert, um alle Register zu ziehen, damit sich die Gäste in ihrem „Odysseus“ sicher und wohl fühlen können, auch wenn dies bedeutet, dass anstatt 110 Sitzplätze nur 70 Plätze verfügbar sind.

Der große Saal im Obergeschoss bleibt nach wie vor für Veranstaltungen geschlossen und nur wenige Vereine haben die Treffen, die normal im „Odysseus“ stattgefunden haben, wieder aufgenommen.

Große Wiedersehensfreude

„Desinfektionsmittel, Kontaktdaten aufnehmen, Einweg-Speisekarten und fehlende Tischdecken bis hin zu Portionsbeutel für Salz-und Pfeffer oder zusätzlich eingepacktes Brot, alles dies ist mittlerweile Alltag für uns geworden, denn die Sicherheit geht vor“, bestätigen die Gastronomen. Über den Sommer haben sich viele Gäste besonders im großen Biergarten des Restaurants wohlgefühlt und explizit wurden Tische im Freien reserviert. „Viele ältere Stammgäste fühlen sich draußen offensichtlich etwas sicherer“, bekräftigt Michael Christodoulou. Die Begeisterung nach dem Lockdown, dass man wieder Essen gehen konnte, war bei den Gästen spürbar und die Wiedersehensfreude entsprechend groß.

„Die Gäste haben uns nicht im Stich gelassen, und darüber sind wir sehr glücklich und dankbar. Deshalb haben wir uns überlegt, wie wir für die Gäste den Außenbereich, in dem sich viele so wohl fühlen, auch in der Wintersaison nutzbar machen können. Mittlerweile haben wir ein geräumiges Zelt aufgebaut, das mit modernen Heizstrahlern gewärmt wird, hübsch dekoriert ist und in dem man sich mit genügend Abstand richtig wohlfühlen kann“, berichtet seine Frau Christina.

Dort können an acht Tischen 35 Personen verweilen und die griechischen Spezialitäten in gemütlicher Atmosphäre genießen. Abhol- und Lieferservice laufen parallel weiter. „Wir bieten uneingeschränkt unsere gesamte Speisekarte sowohl im Zelt als auch beim Take-away- Service an, denn wir möchten, dass niemand in diesen Zeiten auf sein Lieblingsgericht von uns verzichten muss“, erklären die beiden sympathischen Gastwirte. Sie hoffen, dass auf diese Weise das „Odysseus“ in der Schillerstraße durch die Corona-Zeit kommt und alle Gäste gesund bleiben. csc

