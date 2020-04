Generationen rücken näher zusammen

Ketsch.Als vor einigen Wochen das Thema Coronavirus und die damit verbundenen Risiken, gerade für Ältere und Schwächere, bekannt wurden, haben in der Enderlegemeinde einige junge Menschen sofort die Initiative ergriffen. „Uns ist es wichtig, uns gegenüber den Älteren solidarisch zu zeigen. Was an Solidariät beispielsweise bei den ,Fridays for Future’ von der Jugend von der älteren Generation eingefordert wurde, können wir nun zurückgeben und helfen jene zu schützen, die viel dazu beigetragen haben, dass sich Deutschland auf einem so guten Stand befindet“, erklärt Moses Ruppert, Gemeinderat in Ketsch.

Gemeinsam mit Maike Kugler und Julian Raddatz gründete er die Initiative „Ketsch solidarisch“ und diese bietet sehr unkompliziert und mit sehr großem Engagement einen Einkaufsservice für Senioren und andere Personen an, die sich in der aktuellen Situation nicht trauen, einkaufen zu gehen, oder denen davon abgeraten wird. „Die ersten Kontakte sind geknüpft und wir durften schon einige Besorgungen erledigen“, erklärt Maike Kugler unserer Zeitung.

Bestellliste im Briefkasten

Dabei sei der Ablauf wie folgt: Per Telefon oder E-Mail können sich Interessierte melden. Dann wird in den Briefkasten eine Bestellliste eingeworfen, die dann abgeholt wird. Anschließend erledigen die Jugendlichen den Einkauf. Bei kleineren Besorgungen erfolgt die Absprache direkt telefonisch.

„Das alles funktioniert sehr unkompliziert und ich bin mehr als dankbar für die Hilfe. Die Ketscher Jugendlichen haben sofort einen solchen Service auf die Beine gestellt, als es nötig wurde und das muss man wertschätzen. Alle sind immer sehr freundlich, vertrauenswürdig und hilfsbereit. Die Jugendlichen wählen die Waren außerdem immer sorgfältig in den Geschäften aus. Die zugesagten Termine werden immer pünktlich eingehalten und ich kann jeden Einzelnen nur sehr loben und allen älteren Menschen raten, dieses Angebot zu nutzen“, bestätigt die 76-jährige Heike Behrer aus Ketsch.

„Mittlerweile finden sich immer mehr Jugendliche im Alter von 16 bis 25 Jahren, die bei ‚Ketsch solidarisch’ mitmachen. Das heißt, dass wir genug Kapazitäten haben, um die Botengänge für noch viele weitere Ketscher zu ermöglichen. Einige von uns haben auch Fahrzeuge, so dass wir umliegende Geschäfte schnell erreichen können“, ergänzt Ruppert. Dabei käme es nicht darauf an, ob es der große Wocheneinkauf ist oder eine Einzelbesorgung.

„Wir sind froh, dass wir die Möglichkeit haben, helfen zu können. Es ist eine schöne und abwechslungsreiche Aufgabe. Damit wir alle Hygienemaßnahmen einhalten, haben wir nur telefonisch direkten Kontakt und da bleibt auch mal Zeit für ein Gespräch mit den Senioren. Manche machen sich auch Gedanken oder fühlen sich ein wenig unwohl, dass sie Hilfe von Fremden beanspruchen, dabei machen wir das wirklich alle sehr gerne. Erledigte Einkäufe werden an den vereinbarten Stellen abgestellt und so wird niemand einem Risiko ausgesetzt“, bestätigt Maike Kugler. Da es sich um ein Angebot von Ketscher für Ketscher handle, sei auch das Vertrauen ensprechend groß. Dies sei wichtig, da schließlich auch Geld für die Einkäufe übergeben werde.

Dank an Interessengemeinschaft

„Wir möchten uns auf diesem Weg bei der Interessengemeinschaft Ketscher Vereine bedanken, die uns Bargeld zur Verfügung stellt, damit wir für den Einkauf das Geld, wenn nötig, auslegen können“, betont Kugler weiter. Perspektivisch rücken in der Enderlegemeinde durch diese Initiative die Generationen wieder ein Stückchen näher zusammen und der Zusammenhalt zwischen Alt und Jung wird gestärkt.

„Natürlich freue ich mich auch wieder auf die Zeit, wenn ich selbst wieder zum Einkaufen gehen kann. Wenn ich dann auf dem Weg den Jugendlichen, die mir nun geholfen haben, begegne und man ins Gespräch kommt, dann wäre dies eine schöne Sache die in der aktuellen Hilfsbereitschaft ihren Anfang nahm“, bestätigt die Seniorin Heike Behr.

Menschen, die Hilfe benötigen, melden sich unter Telefon 0176/82 51 49 66 oder E-Mail: ketsch.solidarisch@gmail.com.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 03.04.2020