Gemeinsam schnippeln, koch-en und Spaß haben. Das trifft auf die Koch-Omis zu. Besonders macht die Frauen, dass sie die Generationen vereinen. Gemeinsam mit Kindern stehen sie in der Küche – dem Ort, an dem die Menschen schon früher oft zusammenkamen – und bereiten verschiedene Gerichte zu. Dabei ist es egal, was auf den Teller kommt, es geht um das „Wie“ – denn schmecken wird es bei so viel geballtem Wissen mit Sicherheit.

Ehrenamtlich organisieren die Koch-Omis in den Schulferien einen Kochtag. Das Erlebnis des Kochens und der Kommunikation zwischen Jung und Alt stehen dabei im Vordergrund. In den vergangenen Ferien kamen Fasnachtsküchle – passend zur fünften Jahreszeit – auf den Tisch. Die Seniorinnen machen sich Gedanken und richten sich auch nach Wünschen der Kinder. Da kommt auf den Tisch, was Saison hat, was zur Jahreszeit passt. Nicht nur, dass Jung und Alt ein köstliches Menü zubereiten, die Generationen können voneinander lernen und sich gegenseitig prima ergänzen. Die Kinder sehen, welche Tricks die Frauen sich über viele Jahre Erfahrung angeeignet haben und können davon profitieren. Sei es die richtige Taktik beim Schälen von Gemüse, dem Schneiden oder Garen. Dazu kommt der Aspekt, dass beide Seiten lernen, miteinander umzugehen. Berührungsängste entstehen so gar nicht erst. Denn etwas gemeinsam zu erreichen hat absolute Priorität.

Am Samstag, 7. März, ist Tag der gesunden Ernährung. Nehmen Sie sich Zeit für Kinder und Enkel und zaubern Sie gemeinsam ein leckeres Gericht – so wie bei den Koch-Omis.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 06.03.2020