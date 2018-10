Gerald Kollek „begrüßt“ Kanzlerin und Minister

Ketsch.Die zweite Gerald Kollek Late-Night-Kabarettshow verspricht am heutigen Freitag ab 20 Uhr beste Unterhaltung.

Der Speyerer unterhält sein Publikum mit Kabarett, Talk und gekonnter Stimmenimitation. Seine messerscharfe Analyse des Politischen und seine Fähigkeit, die Zuschauer immer wieder mit einzubinden, überzeugte die Besucher in der Enderlegemeinde bereits im vergangenen März bei der Erstauflage der Show. Jetzt kommt er zum zweiten Mal ins Central Kino und hat mit dem Team einige Neuerungen vorbereitet – beispielsweise „Bares für Rares“, wobei Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundesinnenminister Horst Seehofer eine Rolle spielen sollen. Als Gast wird Gerald Kollek Susan Horn begrüßen.

Als Schauspielerin, Sängerin, Moderatorin oder Songwriter bespielt die ausgebildete Musicaldarstellerin seit nunmehr 30 Jahren die Bühnen dieser Welt, unterrichtete als Dozentin für Gesang an der Popakademie in Mannheim, sang sich auf Tourneen durch Europa, Amerika und die Vereinigten Arabischen Emirate und veröffentlichte im Jahr 2007 ihr Debutalbum „Kein Zurück“. Sie gefiel bei „Iwwa die Brick“, die Hommage an Joy Fleming im Schwetzinger Theater am Puls. Musikalisch begleitet und untermalt wird die Show von Hans Friedebach. Am Regiepult sitzt Hannes Piechotta. zg

