Gerald Kollek lockt in Genießermodus

Anzeige

Die „Raute des Todes“

Zumal die Show prominente Fürsprecher hatte. Ex-Kanzler Gerhard Schröder kündigte selbstverliebt-arrogant ein „Highlight“ an. Und „A. Nahles“ kam zu Wort, wobei Kollek empfahl, den Punkt mal wegzulassen, um zu ergründen, was man von einer solchen Person prinzipiell zu erwarten habe. Und natürlich durfte „die uneheliche Tochter von Erich Honecker“ mit ihrer „Raute des Todes“ nicht fehlen: Angela Merkel hatte die Botschaft dabei, dass man wählen könne, wen man wolle, „es gewinnt immer die Regierung“. Von der Laudation Horst Seehofers ging es zu den grünen Gratulanten, Joschka Fischer und Jürgen Trittin, ehe Horst Schlemmer sein Unwesen trieb – „Schätzelein, du willst es doch auch.“

Kolleks Schätzelein für das Publikumsquiz war „Iris“, äh nein, Irene – Kollek hatte ihr gleichwohl tief in die Iris geschaut, da kann es schon mal zur Verwechslung kommen. Janine M. Ruch aus dem Show-Team hatte Kinobesucher interviewt. Die Einspieler wurden just an der Stelle gestoppt, an der es um den Film ging. Drei Antworten gab es zur Auswahl. Dass beispielsweise „Ricardo“, ein sportlicher Typ sondergleichen, in „Fifty Shades of Grey 3“ geht, darauf hätte man eigentlich früher kommen können. Egal, der 54-jährige Stimmenimitator zeigte sich bei Kino-Freikarten als Belohnung in Geberlaune.

Nach der Pause erfuhren die Gäste in der „Sendung mit der Maus“, wer „der Olaf“ ist. Der künftige Finanzminister Scholz „darf von Mama und Papa Geld holen und weil er Politiker ist, sitzt er nicht im Gefängnis, sondern in Berlin“.

Von Los Angeles nach Ketsch

Von Berlin schwenkte Kollek – immer wieder im Zwiegespräch mit seinem Regisseur Hannes, Hannes Piechotta, und seinem Musiker Hans Friedebach – nach Los Angeles, wo die Oscars vergeben wurden. So sei es für Talk-Gast Jo Jung „eng gewesen, dass du es nach Ketsch geschafft hast“. Der halbe Rheinhesse und halbe Pfälzer Jo Jung, bekannt unter anderem aus seinem Mitwirken im „Tatort“ oder „Marienhof“, hatte den Kurzfilm „Brotlos“ mitgebracht. Das Werk befand sich bei der Berlinale im Rennen.

Janine M. Ruch forderte die beiden auf, in den Losbehälter zu greifen, um Kinderlieder in diversen Musikstilen zu interpretieren. Kollek widmete sich dem „Alle meine Entchen“ als Jazzballade, Jung kümmerte sich um „Alle Vögel sind schon da“ als Blues.

Zur Kollek-Show gehörte es, dass der in Viernheim geborene Schauspieler und Synchronsprecher ein Talent in zweiter Reihe beweisen sollte. Er habe eines der für ihn schönsten Liebeslieder dabei, sagte Jung, und setzte sich an Friedebachs Keyboard. Mit dem Chanson „Femme“ unterstrich Jung trotz Erkältung sein Gesangstalent. Mit seiner Band „Poems of the Rock“ verarbeite er gesellschaftskritische Texte. Also präsentierte Jo Jung seine Version eines Songs, den Sting einen Tag nach dem 11. September sang. Großer Applaus war ihm auch hierbei gewiss.

Kollek war begeistert und äußerte, Jo Jung zur Jubiläumsauflage, zur 50., wieder einzuladen. Und wie gesagt, die Ketscher spendeten stehend Applaus – Kolleks Late-Night-Show war bestimmt kein einmaliges Vergnügen.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 12.03.2018