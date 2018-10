Gerald Kollek übt fleißig für seine Show

Ketsch.Gerald Kollek übt fleißig, schließlich soll es in seiner zweiten Show im Central Kino am Freitag, 19. Oktober, ab 20 Uhr nicht nur um die Haarpracht des amerikanischen Präsidenten gehen. Der Stimmenimitator sowie sein Team mit Musiker Hans Friedebach am Tasteninstrument und Hannes Piechotta am Regiepult bereiten einige Überraschungen vor.

Der Speyerer Gerald Kollek möchte nicht zu viel

...