Anzeige

Ketsch.Am Wochenende nach Pfingsten feiern die christlichen Kirchen den Dreifaltigkeitssonntag und bekennen dabei ihren Glauben an den dreifaltigen Gott – den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Zu diesem Fest fand in der katholischen Kirche St. Sebastian ein Gottesdienst unter Mitwirkung der katholischen Kantorei Brühl/Ketsch statt. Zelebriert wurde er von Pfarrer Erwin Bertsch, der ins Zentrum seiner Predigt die Botschaft des auferstandenen Jesus beim Auftritt in Galiläa stellte: Sucht nicht das Spektakuläre, Sensationelle, sondern geht den Weg, auf dem sich im Alltäglichen der Glaube bewährt.

In der Gestaltung der feierlichen Liturgie entfaltete der gemischte Chor unter der Leitung von Jens Hoffmann eine ganz besondere gesangliche Fülle mit „Jubilate Deo“, „Halleluja“, „Oculi“ oder „Locus iste“ und bot den Besuchern mit der wohlklingenden geistlichen Musik erhebende Augenblicke.

Dem Gottesdienst ging die Orgelsoirée mit Alexander Levental in der Konzertreihe „Auszeit“ voraus. Die Reihe ist ein Angebot der katholischen Seelsorgeeinheit, die Kirchenmusiker Jens Hoffmann ins Leben rief. In dem halbstündigen Orgelrezital wurde die prächtige Weise-Orgel und ihre vielfältigen Klangfarben den Zuhörern nahegebracht.