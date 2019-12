Geschenktipps von Barbara Breuner

Ketsch.Barbara Breuner hat einige Tipps für Weihnachtsgeschenke auf Lager. Denn die Leiterin der Gemeindebücherei kann mit Verweis auf das neue Kulturprogramm für Frühjahr 2020 auf eine Reihe von Events im Ferdinand-Schmid-Haus verweisen und sagt: „Es gibt für alle Veranstaltungen bereits jetzt schon Karten.“ Los gehe es im Januar mit dem Kindertheater „Findus zieht um“ und der Irish Folk-Band „Out of the Green“.

Dienstag, 21. Januar, 15 Uhr: In „Findus zieht um“ des „Theaters en miniature“ schallt Gequietsche durchs Haus. Denn bereits um vier Uhr erwacht Kater Findus und ist hellwach. Aber der alte Pettersson möchte gern noch weiterträumen und ist gar nicht angetan von der nächtlichen Hüpferei. Darum zieht Findus aus in das umgebaute Klohäuschen. Die Vorstellung nach dem preisgekrönten Bilderbuch von Sven Nordqvist ist für Kinder ab vier Jahren geeignet (Eintritt 4 Euro, reservierte Karten müssen bis spätestens 17. Januar abgeholt werden).

Samstag, 25. Januar, 20 Uhr: Wer mit dem Irish-Folk-Virus infiziert ist, wird das Konzert der Band „Out oft the Green“ um Susanne Stader aus Altlußheim mögen. Das Repertoire der Band ist abwechslungsreich. Ausgerüstet mit akustischen Instrumenten wie Gitarren, Banjo, Bass, Mandoline, Percussion, Flöten und mehrstimmigem Gesang widmet sich die Band der ganzen Bandbreite der irischen Volksmusik. Christel Hering, Sandra Bauer, Susanne Stader, Harry Arnold, Michael Hay und Alexander Opitz spielen mit Herzblut und Leidenschaft die Lieder der grünen Insel und laden ein zu einer Reise in das Land der Geschichtenerzähler, Feen und Kobolde. (Eintritt 10 Euro Vorverkauf, 12 Euro Abendkasse).

Freitag, 7. Februar, 19.30 Uhr: Mit „Die östliche Algarve und der Nationalpark Rio Formosa“ ist der Reisebilder-Vortrag von Ulrich Leist überschrieben – „Sotavento“, dem Wind abgewandt, nennen die Portugiesen den östlichen Teil der Algarve zwischen Faro und der spanischen Grenze. Der Nationalpark Rio Formosa mit seinen Lagunen und feinen Sandstränden ist noch wenig bekannt und abseits des Touristenrummels (Eintritt 7 Euro im Vorverkauf, 9 Euro an der Abendkasse; im Preis enthalten sind Kostproben aus der portugiesischen Küche.

Sonntag, 16. Februar, 11 Uhr: „Salon du Jazz“ aus Karlsruhe sind Gäste dieses Jazzfrühstücks. Die insturmentale Musik ist genreübergreifend. Die Kompositionen der Band sind von Urlaubsorten, von Karlsruher Lokalitäten oder auch von literarischen Eindrücken inspiriert. „Salon du Jazz“ gefällt bei Konzerten unterschiedlichsten Zuhörergruppen, sodass nicht nur ausgesprochene Freunde des Jazz auf ihre Kosten kommen. Charakterisch sind das Spiel des Alt-Saxofonisten Moritz Koch und die Soli von Jochen Ebert an der akustischen Gitarre. Dieter Seiferling am Kontrabass und der aus Ketsch stammende Robert Schickle am Percussion vervollkommnen das Spektrum (Eintritt 16 Euro im Vorverkauf, 19 Euro an der Tageskasse; im Eintrittspreis enthalten sind kleine Speisen und Kaffee.

Samstag, 7. März, 20 Uhr: „Wenn die Narzissten wieder blühen“ heißt das Kabarettprogramm von Vera Deckers. Darin haben die Narzissten die Macht übernommen. Verpackung ist wichtiger als Inhalt: Aufmerksamkeit ist die Währung. Existent ist nur noch, wer online ist – und der Lauteste gewinnt. Helikoptereltern halten Zucker für das neue Heroin. Teenies schuften als Influenzer im YouTube-Tagebau. Selbstoptimierer zählen Schritte, Rülpser und das nächtliche Schnarchen. Solche Zeiten erzeugen Selbstzweifel: Kann Kabarett am Puls der Zeit sein, wenn man nicht mal eine Pulsuhr besitzt? Aber die studierte Psychologin Vera Deckers findet auch Beruhigendes – ist also doch noch nicht alles verloren? Die Frage beantwortet die gebürtige Kölnerin (Eintritt 15 Euro im Vorverkauf, 17 Euro an der Abendkasse).

Freitag, 27. März, 20 Uhr: Musik-Comedy im Kurpfalzdialekt serviert die Ron Prinz Kombo. Im Programm „Welthits uff kurpfälzisch“ des Trios mit Dame sind alte Weisheiten, Sprüche und jede Menge Vorurteile im heimischen Dialekt vertextet und mit den großen Melodien unserer Zeit verknüpft. (Eintritt 10 Euro im Vorverkauf, 12 Euro an der Abendkasse).

Dienstag, 31. März, 15 Uhr: Im Stück „Anna und die Piraten“ des Reddogtheaters Potsdam heißt es: „Hisst die Segel, volle Fahrt voraus, Ihr Landratten!“ Denn Anna will Piratin sein. Nur nimmt keiner das so richtig ernst. Erst recht nicht ihr Opa. Glücklicherweise begegnet sie dem echten Piratenpapagei Picasso. (Für Kinder ab 4 Jahren geeignet, Eintritt 4 Euro, reservierte Karten müssen bis 27. März abgeholt werden).

Donnerstag, 2. April, 19.30 Uhr: Im Vortrag der Weinheimerin Anna Maria Schneider „Menschen sehen – Menschen verstehen“ sagt ein Gesicht mehr als tausend Worte. Denn mit der Physiognomie, der Gesichtsausdruckskunde, lassen sich Talente für die Berufswahl, Kräfte und Eigenschaften erkennen. Durch die Analyse des Persönlichkeitstyps und des Naturells versteht man, wer in der Partnerschaft und im Beruf harmoniert (Eintritt 5 Euro im Vorverkauf, 7 Euro an der Abendkasse).

Eintrittskarten für die beiden Kindertheater „Findus zieht um“ und „Anna und die Piraten“ gibt es nur in der Gemeindebücherei in der Goethestraße oder online.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 12.12.2019