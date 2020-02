Geselligkeit gehört mit dazu

Ketsch.Die Vorsitzende des Bride-Clubs, Ilse-Marie Oswald, freute sich zu Beginn der Hauptversammlung, dass viele Mitglieder gekommen waren, heißt es in einer Pressemitteilung des Bridge-Clubs. Danach gab Oswald Informationen zu den demnächst stattfindenden Aktivitäten des Clubs.

Alle Termine für das Jahr 2020 wurden den Mitgliedern bereits mit der Einladung zugeschickt – nur der Termin für den Challenger-Cup war noch nicht bekannt gewesen. Er findet am Montag, 23. März, statt. Ebenfalls im März, am Sonntag, 29. März, ist eine Wanderung geplant. Das Ziel ist der Pichlerhof in Walldorf. Das Ehepaar Pichler, das selbst Teil des Bridge-Clubs ist, freut sich auf den Besuch der Mitglieder, auch wenn an diesem Tag ausnahmsweise nicht Bridge gespielt wird.

Stammtisch nach den Turnieren

Ilse-Marie Oswald erwähnte auch, dass die „WhatsApp“-Gruppe, die zur Partnervermittlung neu eingerichtet worden war, gut angenommen wird. Neben den Turnieren legt der Bridge-Club großen Wert auf gemeinsames Feiern und regelmäßigen Austausch. So findet nach jedem Turnier ein Stammtisch im „Café am Markt“ statt, zu dem alle Bridgespieler eingeladen sind. Auch werden alle runden Geburtstage gemeinsam gefeiert – und natürlich auch die fünfte Jahreszeit. So trafen sich die Mitglieder in närrischen Kostümen, um gemeinsam Bridge zu spielen und Fasnacht zu feiern.

Oswalds Dank galt dem Vorstand für die tatkräftige Unterstützung und den Mitgliedern für die regelmäßige Teilnahme. Besonders hervor hob sie Clare Hanumathiah, die viele Jahre dem Club wertvolle Dienste geleistet hat, indem sie regelmäßig und verlässlich verschiedene Arbeiten erledigte. Hanumanthiah möchte diese Aufgaben aus privaten Gründen abgeben.

In ihrem ausführlichen Bericht gab außerdem Sportwartin Dr. Ute Schreiner einen Rückblick über die Aktivitäten des vergangenen Jahres. Da sie verhindert war, reichte sie den Bericht in schriftlicher Form nach. Besonders erwähnte sie die Anschaffung und Einführung des Systems „Bridgemate“, mit deren Hilfe die Turnierergebnisse in Sekundenschnelle ermittelt werden können. Auf ihre Initiative und mit Unterstützung des Vorstands wurde die Erneuerung der Technik durchgeführt und bereits abgeschlossen.

Ereignisreiches Jahr

Der Club hat aktuell 110 Mitglieder, davon 53 Erst- und 57 Zweitmitglieder. Die zweite Bundesliga mit sechs in Ketsch gemeldeten Bridgespielern liegt nach drei Kämpfen auf dem achten Platz. Dr. Schreiner berichtete auch, dass 2019 insgesamt ganze 106 Turniere gespielt worden waren, davon 96 Paarturniere, zwei Teamturniere, ein Individualturnier, ein Einzelpaarturnier und eine Teilnahme am Challenger-Cup sowie ein Benefizturnier und das Frühlings-, Sommer-, Herbst- und Nikolausturnier. Im Dezember wurde ein opulentes Jahresabschlussturnier mit einem großen Buffet und Anfang Januar ein erfolgreiches Neujahrsturnier gespielt.

Der Bericht der Kassenwartin Eva Besser fiel sehr erfreulich aus. Da der Club im Jahr 2019 keine größeren Ausgaben hatte, konnte er mit Überschuss abschließen. Nach der Versammlung wurde dann wie geplant das Paarturnier in voller Länge gespielt. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 26.02.2020