Gestatten: Ich bin Marley

Hallo liebe Leser, hallo an euch Zweibeiner,

ich bin Marley – nicht Bob Marley, obwohl mein Herrchen sagt, ich wäre mindestens genauso cool und gechilled wie der – wenn aber überhaupt dieser Vergleich, dann aber bitte doch Dog Marley . . . und Marley reicht mir ja auch vollkommen.

Seit vier Wochen bin ich einer der fast 875 offiziell gemeldeten Ketscher Hunde. Geboren wurde ich in der Eifel am 17. Juni. Das war früher mal ein Feiertag in Deutschland und jetzt, seit ich auf der Welt bin, gibt’s vielleicht auch wieder einen Grund zu feiern . . . naja, ich meine ja nur.

Ich bin ein Malteser-Shih Tzu – ich sage das dazu, denn das ist für euch Zweibeiner anscheinend wichtig zu wissen, was man ist, jedenfalls wird mein Herrchen, meine Familie, bei der ich lebe, immer wieder gefragt, wenn ich auf einer meiner Runden durch die Enderlegemeinde bin. Ich habe schon gehört, wie sie laut darüber nachdachten, ich sei ein „Mikro-Bernhardiner“ und dabei laut gelacht haben. Egal, ich mag sie trotzdem.

Mein Herrchen ist viel für diese Zeitung unterwegs, und ich habe mich jetzt breitschlagen lassen, das auch zu tun und regelmäßig, also mindestens im Abstand von zwei Wochen, meinen Senf dazuzugeben. Denn mit meinem süßsauren Hundeblick – so viel kann ich schon sagen – sehe ich die Welt nämlich aus einer ganz anderen Perspektive.

Abenteuerliche Fährten

Für euch will ich meine Schlappohren ganz weit offen halten, mein gutes Näschen in interessante Themen stecken und mit meinen Pfoten abenteuerlichen Fährten folgen. Ob man mit Hundeblick die Geschehnisse besser sieht, weiß ich nicht, manche vielleicht schon, auf jeden Fall sieht man sie anders und muss sie auch einfach mal ansprechen – es bleibt also spannend.

Übrigens: Wenn ihr mich in Ketsch seht, dann nicht gleich ausrasten . . . Autogramme kann ich keine geben, aber vielleicht gibts ein Selfie mit mir. Meine Kolumne in dieser Zeitung ist quasi hiermit gestartet. Bis nächstes Mal verbleibe ich und grüße, euer Marley. csc

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 18.09.2020