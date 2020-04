Gewerbeverein ist noch keine Insolvenz bekannt

Ketsch.Wie kommen die Unternehmen und Betriebe in der Enderlegemeinde mit der Corona-Krise klar? „Ich habe es so und so gehört“, sagt Rainer Fuchs (kleines Foto), Vorsitzender des Handwerker- und Gewerbevereins (HGV), in dem 73 örtliche Firmen organisiert sind. Von ganz schlechten Nachrichten, weil womöglich eine Insolvenz zu beklagen ist, muss Rainer Fuchs im Gespräch mit unserer Zeitung für die HGV-Unternehmen nicht berichten. Er habe bislang auch noch keine Hiobsbotschaften von Nicht-Mitgliledsbetrieben gehört, sagt der Unternehmer, der auch für die CDU dem Gemeinderat angehört.

Im Handwerker- und Gewerbeverein repräsentieren die zusammengeschlossenen Firmen die Bereiche Handwerk, Handel, Dienstleistung und Gastronomie. Vor allem letztgenannte Branche sei von der Corona-Krise besonders gebeutelt. „Mit dem Angebot eines Lieferservices versuchen sich einige einigermaßen über Wasser zu halten. Doch ich denke, diese Einnahmen decken nicht die Kosten. Es ist eher geeignet, um den Kontakt zu den Kunden nicht zu verlieren und im Gespräch zu bleiben - das ist meine persönliche Meinung.“ Ketsch habe viel und gute Gastronomie.

Ohne mit Hans und Susanne Keppel vom Seehotel gesprochen zu haben, macht sich Fuchs beispielsweise um das Unternehmen am Anglersee Gedanken und meint: „Das Seehotel hat viel Geld investiert und wurde gerade erst erweitert und jetzt kommen keine Gäste. Veranstaltungen wie Seminare oder Workshops zum Beispiel finden ja nicht mehr statt.“ Das sei schon eine sehr schwierige Situation. Auch das Gasthaus Adler, das gehobene Gastronomie anbiete, könne nicht einfach „to go“ anbieten.

Fuchs ist der Meinung, dass in der Gastronomie durchaus mit einer Lockerung verfahren werden könne und das eine oder andere Gasthaus nicht mehr geschlossen bleiben müsse, „wenn es so wie in den Supermärkten gemacht ist und die Abstandsregeln eingehalten werden können. Dann sind im Gastraum eben keine 100, sondern nur noch 50 Personen“, sagt der 56-Jährige.

Auch wenn er bei manchen Entscheidungen in der Corona-Krise nicht immer d’accord war, ist er im Großen und Ganzen mit der Politik zufrieden. „Alles, was entschieden wird, ob Lockerung oder nicht, ist ein Kompromiss. Und als Gemeinderat weiß ich, was das bedeutet. Ich akzeptiere die Entscheidungen, die getroffen wurden. Die Entscheidungsträger haben es schwer genug“, sagt Rainer Fuchs.

Das Handwerk, das in Ketsch viel und gut vertreten ist, habe es nicht so schlimm erwischt wie etwa die Gastronomie. „Ich habe noch keine Klagen gehört. Das Handwerk hat noch Arbeit.“ Die unterschiedlichsten Gewerke hätten aber auch den Vorteil, zum Kunden rauszukommen und nicht warten beziehungsweise locken zu müssen.

„Alles auf aktuellem Stand“

Für seinen Betrieb mit Telekommunaktions- und Smart Home-Lösungen sowie Bürotechnik hat Fuchs Kurzarbeit angemeldet, wenngleich sie noch nicht nötig geworden sei. Zwei Mitarbeiterinnen befänden sich im Homeoffice. „Die Arbeit ist zwar reduziert, aber wir haben noch Arbeit“, sagt Fuchs, dem die Corona-Krise insgesamt noch nicht aufs Gemüt geschlagen hat. Gleichwohl werde die wirtschaftliche Krise noch nicht vorbei sein, wenn der Virus quasi besiegt sei. „Die Folgen ziehen sich bestimmt übers Jahr, wenn nicht noch länger.“ Die Konsumfreudigkeit sei nicht gleich wieder die alte, schließlich habe mancher Verbraucher mit kleinen oder größeren Einbußen zu kämpfen.

Rainer Fuchs glaubt indes, „dass wir mit einem blauen Auge davonkommen“. Das gelte für Ketsch im Kleinen, aber auch für ganz Deutschland im Großen. Er hält es mit der einstigen Bundeschefin seiner Partei, Bundeskanzlerin Angela Merkel - „wir schaffen das“.

