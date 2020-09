Ketsch.Zum elften Mal werden beim Europäischen Filmfestival der Generationen Filme zum Thema Alter, Altern und demografischer Wandel gezeigt. Was 2010 seinen Ursprung in Frankfurt und in Heidelberg nahm, findet mittlerweile in über 60 Städten und Gemeinden in Deutschland statt – und auch die Enderlegemeinde gehört dazu.

Das Filmprogramm präsentiert aktuelle deutsche und internationale Spiel- und Dokumentarfilme über das Alter und das Älterwerden. Dabei steht die Filmauswahl unter zwei Prämissen: Die Filme sollen differenzierte Altersbilder vermitteln, die das Alter als eine entwicklungsdynamische Lebensphase zeigt, mit vielfältigen Potenzialen und Ressourcen für das Individuum und für die Gesellschaft. Das bedeutet: Die Filme sollen auch Chancen und Möglichkeiten, Gewinne und Freiheiten des Alterns aufzeigen und nicht nur als Verlust und Krankheit und Last der Gesellschaft.

Zum Dialog einladen

Und die Filme sollen Inhalte transportieren, die zur Anschlusskommunikation und zum Dialog mit dem Publikum einladen. Die Geschichten, Bilder, Werte und Figuren sollen die Möglichkeit bieten, auf die Welt des Zuschauers übertragbar zu sein – von der großen Leinwand herunter auf die reale Gegebenheiten vor Ort, in der Kommune, in meinem zu Hause, in meiner Welt.

Deshalb sind die Publikumsgespräche im Anschluss an die Filmvorführungen zentraler Bestandteil des Festivalkonzepts. Diese werden durch Fachexperten aus Praxis, Wissenschaft, Kommune und Politik geführt.

Im Central wird am Dienstag, 6. Oktober, die berührend-komische Tragikkomödie „The Farewell“ gezeigt. „Romys Salon“ läuft am Mittwoch, 14. Oktober, wobei Romy nach der Schule zu ihrer Oma in den Frisiersalon geht und immer häufiger bemerken muss, dass Oma vieles vergisst. „Über die Grenzen“ wird am Dienstag, 20. Oktober, präsentiert – ein Dokumentarfilm über die 64-jährige Margot, die zum ersten Mal auf einem Motorrad sitzt und damit gleich auf Reisen geht. Beginn aller genannter Veranstaltungen ist jeweils um 19.30 Uhr.

Corona-bedingt ist das Platzangebot im Saal weiterhin eingeschränkt. Reservieren online unter www.central-ketsch.de oder der Vorverkauf sind empfohlen. mab

