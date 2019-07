Gewinner dürfen Experten über die Schultern schauen

ketsch.Ketsch. Damit eine so große Veranstaltung wie das Backfischfest reibungslos verläuft, ist eine gute Logistik unerlässlich. Viele Details gilt es zu beachten und jeden Tag aufs Neue müssen Abläufe strukturiert werden. Wie organisieren die Mitglieder des Angelsportvereins 1928 ihren Biergarten und die Weinlaube? Was muss der Festwirt bei seiner täglichen Planung beachten? Wie wird ein Fahrgeschäft aufgebaut? Auf diese und viele weitere Fragen gibt es in diesem Jahr Antworten aus erster Hand, heißt es in einer Pressemitteilung des Rathauses. Einer lieben Tradition folgend, laden der Angelsportverein 1928 und die Gemeindeverwaltung wieder zu einer Backfischfest-Aktion ein. Sie steht dieses Mal unter dem Motto „Blick hinter die Kulissen“.

Wissenswertes über Technik

Schausteller, Festwirt und ASV-Mitglieder plaudern aus dem Nähkästchen. Zwölf Gewinner treffen sich am Sonntag, 4. August, um 14.30 Uhr an der Weinlaube und dürfen dann bei einem Rundgang über den gesamten Festplatz Wissenswertes unter anderem zur Technik der Fahrgeschäfte, zum Aufbau des Festzeltes und zur Bestellung von Getränken erfahren. Es bleibt genügend Zeit, um Fragen zu stellen und es lockt die eine oder andere Freifahrt. Die Tour endet mit einem geselligen Abschluss.

Bitte nicht vergessen, bei den Mails und bei den Postkarten jeweils Namen, Mailadresse und Telefonnummer sowie das Geburtsdatum anzugeben. Die Teilnehmer an der Aktion müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Einsendeschluss ist Freitag, 26. Juli, um 12 Uhr. Die Gewinner werden schriftlich oder telefonisch benachrichtigt. gvk

