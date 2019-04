Gibt es einen Fußballgott?

Ketsch/Brühl.Für den oft zitierten Fußballgott gibt es eine Geburtsstunde. Es war der 4. Juli 1954 – Endspiel der Fußball-WM. Der Geburtsort dieses „Gottes“ heißt nicht Bethlehem, sondern Bern. Der Geburtshelfer war Herbert Zimmermann. Die Zeugen waren nicht die Heiligen Drei Könige, es waren die Fußallbegeisterten in Deutschland. Zimmermann kommentierte über den Nationalspieler: „Turek, du bist ein Teufelskerl! Turek, du bist ein Fußballgott!“

Gibt es ihn – den Fußballgott? Nun, die katholische Kirchengemeinde Brühl/Ketsch geht zumindest neue Wege unter seinem Namen. Glaube und Gemeinschaft ungezwungen und froh zu erleben, haben sich die Verantwortlichen ins Stammbuch geschrieben. Im Zentrum steht der Fußball mit seinen bekannten Emotionen. Freude beim Jubel oder Traurigkeit in der Niederlage stehen für die Höhen und Tiefen des alltäglichen Lebens. Bei alle dem soll Gott der Begleiter sein – so die Botschaft des Glaubens.

Am Sonntag, 28. April, wird um 12.30 Uhr bei einem kurzen „Aufwärmtraining“ im Pfarrheim Ketsch die Frage nach dem Fußballgott im Blickfeld stehen. Wie sieht er aus? Hilft er einer Mannschaft? Sorgt er für ausgleichende Gerechtigkeit? Von welchem Verein ist er wohl Fan? Hilft er auch im Leben?

Im Anschluss wird es in Fahrgemeinschaften zum Bundesligaspiel der TSG Hoffenheim gegen den VFL Wolfsburg gehen. Die TSG 1899 Hoffenheim bietet an diesem Tag vergünstigte Eintrittskarten (Sitzplatz) für diverse Gruppierungen an. Darum werden sich die Kosten für jeden Teilnehmer auf 5 Euro belaufen. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren dürfen an dieser Veranstaltung nur in Begleitung einer volljährigen Person teilnehmen, die für sie die Aufsichtspflicht übernimmt.

Anmeldeformulare sind ab sofort in den Pfarrbüros oder unter www.kath-bruehl-ketsch.de erhältlich. Die Kostenbeteiligung muss bis Dienstag, 16. April, im Pfarrbüro Brühl oder Ketsch abgegeben werden. Die Organisatoren raten dazu, sich schnellstmöglich anzumelden, denn die Teilnehmerzahl ist begrenzt. zg/ras

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 01.04.2019