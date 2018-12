Gitarrist Bormann macht den Auftakt

Ketsch.Barbara Breuner hat den neuen Kulturkalender zusammengestellt. Die Leiterin der Gemeindebücherei präsentiert ein Programm Frühjahr/Sommer, das nahtlos an seinen Vorgänger anknüpft. Denn „Traveler on Guitar“ heißt es schon am Freitag, 4. Januar, um 19 Uhr im Ferdinand-Schmid-Haus (FSH), wenn Stephan Bormann zum Gitarrenkonzert lädt.

Der studierte Jazz-Gitarrist gastiert in Zusammenarbeit

...