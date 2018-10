Glasperlen und Pestos

Ketsch.„Die Leute kommen gerne zu uns, auch wenn derzeit Kerwe ist“, weiß Ingrid Blem vom Heimatverein. Zum Hobbykünstlermarkt im Wasserwerk-Museum schauen die Besucher zahlreich vorbei, genießen die inhaltsreiche Erbsensuppe, die die Aktiven gekocht haben. Manchem ist es auf dem Kerweplatz zu laut, hier, eingebettet in den „Alla- hopp!“-Park, sitzt es sich angenehm unter Zeltdächern. Klein, aber fein ist die Auswahl der Hobbyisten, die ihre Handwerksobjekte anbieten.

Mit dabei ist erneut Gisela Bätz, die bereits im Frühjahr angekündigt hatte, dass sie keine Schmuckstücke mehr herstellt. „Es sind immer noch Restbestände“, sagt die rüstige Rentnerin und zeigt Ketten aus Nonpareilles – den Miniatur-Glasperlen, die sie auffädelt und danach zu dreidimensionalen Ketten häkelt. Ohrringe und große Hinguckeranhänger hat sie noch auf Lager.

Nebenan richtet Rita Metz ihre vielen hausgemachten Pestos an, lässt immer wieder Neugierige probieren: „Der Geschmack überzeugt“, sagt sie, dass einige Gläser Bärlauchpesto, Holunderblütengelee und Marmeladen den Besitzer wechseln.

Vorm Museum summt Harald Martineks Schleifgerät, er hält gerade eine Zange daran: „Die Schneide hat eine Macke, braucht einen neuen Schliff“, erklärt er und zeigt, was die Leute noch alles vorbeigebracht haben. Sein altes Handwerk ist gefragt. Am Freitag dieser Woche ist „Schleifermännchens Enkel“ übrigens von 10 bis 16 Uhr in der Schwetzinger Fußgängerzone vor „Blickfang“ zu finden.

„Enderle-Spiele“ auf DVD

Was es alles rund um die Historie der Enderlegemeinde auf digitalen Medien und in Form von Büchern gibt, hatte der Heimatverein zusammengestellt. Etwa die „Enderle-Spiele“ ein monumentales Open-Air-Theater mit Mitwirkenden aus der Gemeinde, ist auf DVD zu erhalten. Wann ist es eigentlich wieder so weit, dass es eine der Aufführungen geben müsste? Zehn Jahre ist die Zeitspanne, die immer zwischen den Großproduktionen liegt. Demnach wäre es in zwei Jahren wieder Zeit für das Spektakel. Man darf gespannt sein, ob an dieser Tradition festgehalten wird. Ingrid Blem sitzt in der Ausstellung im Museum und steht Helena Moser Rede und Antwort, die sich die Luftbilder von Ketsch aus verschiedenen Jahrzehnten anschaut und staunt, wie sich der Ort rasant entwickelt hat. Instinktiv sucht auch sie ihr Wohnhaus: „Das machen fast alle, die vorbeischauen“, erklärt Blem. Die Aufnahmen gehören zur derzeitigen Dauerausstellung „Ketscher Ansichten früher und heute“.

Die Ausstellung wird langsam ihrem Ende entgegengehen, schildert Ingrid Blem, dass schon Ideen im Kopf geistern, was als Nächstes aus der Historie in den Fokus einer umfassenden Schau gerückt werden soll. Sie verrät nur so viel, dass es um den Haushalt im weitesten Sinn gehen wird. der Objektwechsel ist für die Jahreswende oder zu Beginn des neuen Jahres vorgesehen.

Übrigens gibt es immer wieder Menschen, die ihr Handgemachtes aus dem heimischen Fundus bringen, zuletzt handgenähte Skischuhe, die in der Mini-Schuster-Werkstatt-Ausstellung im Obergeschoss einen Platz gefunden haben. zesa

