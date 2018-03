Anzeige

Ketsch.Dr. Werner Schneider aus Schwetzingen kann jetzt richtig durchstarten – dank seines Gewinnsparloses bei der Volksbank Kur- und Rheinpfalz. Gestern nahm der Rentner seinen gewonnenen Audi Q3 mit verschiedenen Sonderausstattungselementen in Ketsch von Birgit Rapp, Regionaldirektorin der Volksbank Kur- und Rheinpfalz für Ketsch und Schwetzingen, entgegen. Für Dr. Werner Schneider war die Nachricht vom Gewinn eine Überraschung der angenehmen Art.

„Da müssen Jahrzehnte vergehen, bis ich mal was gewinne“, freute sich Werner Schneider. Seit ungefähr 40 Jahren ist er Kunde bei der Volksbank und solange macht er schon beim Gewinnsparen mit. Damals noch zu D-Mark-Zeiten. „Ich war schon überrascht, als mich meine Beraterin Susanne Klein angerufen und mir die Nachricht überbracht hat. Zuerst wollte ich es gar nicht glauben. Ich dachte, da will mich jemand veräppeln.“ Schneider machte gleich Nägel mit Köpfen und hat die Ausstattung modifizieren lassen. „Normalerweise liefern wir das Auto in Schwarz und mit Gangschaltung“, erzählt Birgit Rapp. „Er hat sich den Audi Q 3 aber in Rot und mit Automatikgetriebe gewünscht.“

25 Prozent für guten Zweck

Beim Gewinnsparen fließen 25 Prozent des Spieleinsatzes an gemeinnützige Projekte und Institutionen. Die Volksbank Kur- und Rheinpfalz unterstützte 2017 regionale Einrichtungen mit über 180 000 Euro. az/zg