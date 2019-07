Gottesdienst am Anglersee

Ketsch.Unter der Überschrift „Afterwork – Zeit für mich – Meditation, Stille, Gebet“ laden die beiden Ketscher Kirchengemeinden am Dienstag, 23. Juli, um 18 Uhr ein. Die 30-minütige Zeit der Besinnung wird einmal monatlich von einem ökumenischen Team vorbereitet.

Dieses Mal ist für den ökumenischen After-Work-Gottesdienst ein Ort in der Natur vorgesehen. Unter der Überschrift „Ins Wasser fällt ein Stein“ wird der After-Work-Gottesdienst diesmal am Ufer des Anglersees gefeiert. Der Treffpunkt liegt gegenüber dem Eingang vom Seehotel Ente am Ufer des Anglersees.

Der After-Work-Gottesdienst am See ist bestimmt durch Texte zur Besinnung und ruhige Musik. Ein besonderer Akzent ist instrumentale Livemusik mit Querflöte und Fagott. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 18.07.2019