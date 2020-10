Gottesdienst für Ehejubilare

Ketsch/Brühl.Wer ein Ehejubiläum – zehn, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 65 oder gar 70 Jahre hat – ist zu einem Festgottesdienst eingeladen, teilt die katholischer Kirchengemeinde mit. „Wir wollen Gott danken für die gemeinsamen Jahre und ihn um seinen weiteren Beistand bitten.“

Für die Brühler Ehejubilare findet der Gottesdienst am Samstag, 24. Oktober, um 18 Uhr in der Schutzengelkirche statt und für die Ketscher Ehejubilare am Sonntag, 25. Oktober, um 10.30 Uhr in der St.-Sebastian-Kirche. Im Anschluss sind die Jubilare und ihre Angehörigen zu einem kleinen Sekt-Empfang eingeladen. Auch wenn das Ehejubiläum bereits vergangenes Jahr war und man dies nachfeiern möchte, ist man genau richtig. Um Anmeldung im Pfarrbüro wird gebeten (Brühl Telefon 06202/7 60 18 20, Ketsch Telefon 06202/7 60 18 40. Auch die Anzahl der Gäste, die voraussichtlich mitgebracht werden, ist von Interesse – nicht zuletzt aufgrund der Platzbeschränkung wegen Corona. zg

